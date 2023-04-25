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Киев заявил об эвакуации из Судана 87 украинцев - РИА Новости, 25.04.2023
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10:24 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/sudan-1867507499.html
Киев заявил об эвакуации из Судана 87 украинцев
Киев заявил об эвакуации из Судана 87 украинцев - РИА Новости, 25.04.2023
Киев заявил об эвакуации из Судана 87 украинцев
Главное управление разведки Украины сообщило, что из Судана эвакуированы 87 украинцев и более 50 граждан Грузии и Перу. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:24
2023-04-25T10:24
в мире
судан
украина
грузия
маргарет харрис
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столкновения в хартуме
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Главное управление разведки Украины сообщило, что из Судана эвакуированы 87 украинцев и более 50 граждан Грузии и Перу. "В условиях непрерывных боев, несоблюдения "режима тишины", отсутствия еды, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов — пилотов, техников и членов их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу. В общей сложности спасены 138 граждан, среди них 35 женщин и 12 детей", - говорится в сообщении ГУР Украины в Telegram-канале. По информации ведомства, сейчас эвакуированные находятся в Египте. Украинцы ожидают отправки на Украину. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в минувшую пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получил ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867499016.html
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в мире, судан, украина, грузия, маргарет харрис, оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Украина, Грузия, Маргарет Харрис, ООН, Столкновения в Хартуме
Киев заявил об эвакуации из Судана 87 украинцев

Киев заявил об эвакуации из Судана 87 украинцев и более 50 граждан Грузии и Перу

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Главное управление разведки Украины сообщило, что из Судана эвакуированы 87 украинцев и более 50 граждан Грузии и Перу.
"В условиях непрерывных боев, несоблюдения "режима тишины", отсутствия еды, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов — пилотов, техников и членов их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу. В общей сложности спасены 138 граждан, среди них 35 женщин и 12 детей", - говорится в сообщении ГУР Украины в Telegram-канале.
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По информации ведомства, сейчас эвакуированные находятся в Египте. Украинцы ожидают отправки на Украину.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в минувшую пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получил ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
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В миреСуданУкраинаГрузияМаргарет ХаррисООНСтолкновения в Хартуме
 
 
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