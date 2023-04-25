Киев заявил об эвакуации из Судана 87 украинцев
Киев заявил об эвакуации из Судана 87 украинцев и более 50 граждан Грузии и Перу
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Главное управление разведки Украины сообщило, что из Судана эвакуированы 87 украинцев и более 50 граждан Грузии и Перу.
"В условиях непрерывных боев, несоблюдения "режима тишины", отсутствия еды, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов — пилотов, техников и членов их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу. В общей сложности спасены 138 граждан, среди них 35 женщин и 12 детей", - говорится в сообщении ГУР Украины в Telegram-канале.
По информации ведомства, сейчас эвакуированные находятся в Египте. Украинцы ожидают отправки на Украину.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в минувшую пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получил ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.