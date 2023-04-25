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Япония временно закрыла посольство в Судане - РИА Новости, 25.04.2023
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05:47 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/sudan-1867484038.html
Япония временно закрыла посольство в Судане
Япония временно закрыла посольство в Судане - РИА Новости, 25.04.2023
Япония временно закрыла посольство в Судане
Правительство Японии приняло решение о закрытии посольства страны в Судане на фоне продолжающихся столкновений между Силами быстрого реагирования (СБР) и... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T05:47
2023-04-25T05:47
судан
япония
джибути
маргарет харрис
столкновения в хартуме
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ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение о закрытии посольства страны в Судане на фоне продолжающихся столкновений между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией, персонал был эвакуирован, в Джибути было открыто временное представительство, говорится в пресс-релизе японского МИД. В другом пресс-релизе также отмечается, что 24 апреля из Судана в Джибути были эвакуированы 45 человек, включая японских граждан и членов их семей, проживавших в Судане. Еще четверо японцев покинули Судан на военном самолете Франции. "Правительство Японии продолжит предпринимать все усилия для обеспечения безопасности японских граждан, проживающих в Судане, и предоставлять им необходимую поддержку", - отмечается в документе. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили о трехдневном перемирии по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
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судан, япония, джибути, маргарет харрис, столкновения в хартуме, оон, в мире
Судан, Япония, Джибути, Маргарет Харрис, Столкновения в Хартуме, ООН, В мире
Япония временно закрыла посольство в Судане

Япония временно закрыла посольство в Судане и эвакуировало его персонал

CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСтолица Судана Хартум
Столица Судана Хартум - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Столица Судана Хартум. Архивное фото
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ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение о закрытии посольства страны в Судане на фоне продолжающихся столкновений между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией, персонал был эвакуирован, в Джибути было открыто временное представительство, говорится в пресс-релизе японского МИД.
«
"В связи с стремительно ухудшающейся ситуацией с безопасностью персонал посольства Японии в Судане покинул эту страну при сотрудничестве дружеских стран и международных организаций и был эвакуирован в Джибути. По этой причине 24 апреля посольство Японии в Судане было временно закрыто, а в Джибути было создано временное представительство для продолжения деятельности", - отмечается в документе ведомства.
В другом пресс-релизе также отмечается, что 24 апреля из Судана в Джибути были эвакуированы 45 человек, включая японских граждан и членов их семей, проживавших в Судане. Еще четверо японцев покинули Судан на военном самолете Франции.
"Правительство Японии продолжит предпринимать все усилия для обеспечения безопасности японских граждан, проживающих в Судане, и предоставлять им необходимую поддержку", - отмечается в документе.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили о трехдневном перемирии по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
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СуданЯпонияДжибутиМаргарет ХаррисСтолкновения в ХартумеООНВ мире
 
 
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