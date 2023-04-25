https://ria.ru/20230425/sudan-1867480444.html

Саудовская Аравия эвакуировала из Судана еще 199 человек

Саудовская Аравия эвакуировала из Судана еще 199 человек - РИА Новости, 25.04.2023

Саудовская Аравия эвакуировала из Судана еще 199 человек

Корабль ВМС Саудовской Аравии HMS Yanbu, на борту которого находились 199 человек, в том числе граждане других стран, эвакуированных из Судана, прибыл в... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T03:54

2023-04-25T03:54

2023-04-25T03:54

судан

в мире

саудовская аравия

джидда

маргарет харрис

оон

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Корабль ВМС Саудовской Аравии HMS Yanbu, на борту которого находились 199 человек, в том числе граждане других стран, эвакуированных из Судана, прибыл в саудовский порт Джидда, сообщает МИД королевства. Как отмечает ведомство, общее число эвакуированных королевством составляет 356, в том числе 101 саудовский гражданин и 255 граждан других стран. В субботу МИД королевства сообщил, что Саудовская Аравия эвакуировала из Судана около 160 человек, включая 91 своего гражданина. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявили о готовности держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в минувшую пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получил ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230423/kanada-1867193635.html

судан

саудовская аравия

джидда

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судан, в мире, саудовская аравия, джидда, маргарет харрис, оон