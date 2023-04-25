https://ria.ru/20230425/sudan-1867475360.html

Британия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Судане

Британия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Судане - РИА Новости, 25.04.2023

Британия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Судане

Великобритания запросила проведение во вторник заседания СБ ООН по ситуации в Судане, заявила на заседании Совбеза постпред Британии при ООН Барбара Вудворд. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T01:23

2023-04-25T01:23

2023-04-25T01:23

судан

великобритания

женева (город)

барбара вудворд

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оон

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Великобритания запросила проведение во вторник заседания СБ ООН по ситуации в Судане, заявила на заседании Совбеза постпред Британии при ООН Барбара Вудворд. "Мы запросили заседание Совбеза для обсуждения данной ситуации на завтра", - добавила она. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявили о готовности держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в минувшую пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получил ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230425/sudan-1867472674.html

судан

великобритания

женева (город)

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