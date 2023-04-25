https://ria.ru/20230425/sudan-1867474518.html

Из Судана эвакуировали канадских дипломатов

Из Судана эвакуировали канадских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2023

Из Судана эвакуировали канадских дипломатов

Власти Канады провели эвакуацию своих дипломатов из столицы Судана Хартума и рассматривают варианты вызволения оставшихся в этой стране сограждан, заявила в... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T01:01

2023-04-25T01:01

2023-04-25T01:08

хартум (город)

канада

судан

анита ананд

энтони блинкен

маргарет харрис

оон

столкновения в хартуме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1867010232_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_2c39f78382101064a1ee19f67e51c920.jpg

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Власти Канады провели эвакуацию своих дипломатов из столицы Судана Хартума и рассматривают варианты вызволения оставшихся в этой стране сограждан, заявила в понедельник министр обороны североамериканского государства Анита Ананд. По словам главы оборонного ведомства Канады, правительство страны неустанно работало всю последнюю неделю над тем, чтобы оказать содействие находившимся в Судане соотечественникам и поспособствовать урегулированию ситуации "на местах". Ананд добавила, что Оттава тесно сотрудничает со своими союзниками и партнерами в проработке вариантов эвакуации остальных канадцев из Судана. В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что стороны вооруженного конфликта в Судане договорились о введении общенационального режима прекращения огня, который должен стартовать в полночь и продлиться 72 часа. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявили о готовности держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в минувшую пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230424/sudan-1867401991.html

хартум (город)

канада

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хартум (город), канада, судан, анита ананд, энтони блинкен, маргарет харрис, оон, столкновения в хартуме, в мире