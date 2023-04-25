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Из Судана эвакуировали канадских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2023
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01:01 25.04.2023 (обновлено: 01:08 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/sudan-1867474518.html
Из Судана эвакуировали канадских дипломатов
Из Судана эвакуировали канадских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2023
Из Судана эвакуировали канадских дипломатов
Власти Канады провели эвакуацию своих дипломатов из столицы Судана Хартума и рассматривают варианты вызволения оставшихся в этой стране сограждан, заявила в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T01:01
2023-04-25T01:08
хартум (город)
канада
судан
анита ананд
энтони блинкен
маргарет харрис
оон
столкновения в хартуме
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Власти Канады провели эвакуацию своих дипломатов из столицы Судана Хартума и рассматривают варианты вызволения оставшихся в этой стране сограждан, заявила в понедельник министр обороны североамериканского государства Анита Ананд. По словам главы оборонного ведомства Канады, правительство страны неустанно работало всю последнюю неделю над тем, чтобы оказать содействие находившимся в Судане соотечественникам и поспособствовать урегулированию ситуации "на местах". Ананд добавила, что Оттава тесно сотрудничает со своими союзниками и партнерами в проработке вариантов эвакуации остальных канадцев из Судана. В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что стороны вооруженного конфликта в Судане договорились о введении общенационального режима прекращения огня, который должен стартовать в полночь и продлиться 72 часа. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявили о готовности держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в минувшую пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230424/sudan-1867401991.html
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хартум (город), канада, судан, анита ананд, энтони блинкен, маргарет харрис, оон, столкновения в хартуме, в мире
Хартум (город), Канада, Судан, Анита Ананд, Энтони Блинкен, Маргарет Харрис, ООН, Столкновения в Хартуме, В мире
Из Судана эвакуировали канадских дипломатов

Министр обороны Канады Ананд заявила о проведенной эвакуации дипломатов страны из Судана

© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Власти Канады провели эвакуацию своих дипломатов из столицы Судана Хартума и рассматривают варианты вызволения оставшихся в этой стране сограждан, заявила в понедельник министр обороны североамериканского государства Анита Ананд.
«
"Наши дипломаты эвакуированы и продолжают работу за пределами страны. Мы также рассматриваем все возможные варианты в отношении оставшихся (в Судане) канадских граждан", - сказала Ананд в ходе слушаний в Сенате.
По словам главы оборонного ведомства Канады, правительство страны неустанно работало всю последнюю неделю над тем, чтобы оказать содействие находившимся в Судане соотечественникам и поспособствовать урегулированию ситуации "на местах".
Ананд добавила, что Оттава тесно сотрудничает со своими союзниками и партнерами в проработке вариантов эвакуации остальных канадцев из Судана.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что стороны вооруженного конфликта в Судане договорились о введении общенационального режима прекращения огня, который должен стартовать в полночь и продлиться 72 часа.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявили о готовности держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в минувшую пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
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Хартум (город)КанадаСуданАнита АнандЭнтони БлинкенМаргарет ХаррисООНСтолкновения в ХартумеВ мире
 
 
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