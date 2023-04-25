Из Судана эвакуировали канадских дипломатов
Министр обороны Канады Ананд заявила о проведенной эвакуации дипломатов страны из Судана
© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Власти Канады провели эвакуацию своих дипломатов из столицы Судана Хартума и рассматривают варианты вызволения оставшихся в этой стране сограждан, заявила в понедельник министр обороны североамериканского государства Анита Ананд.
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"Наши дипломаты эвакуированы и продолжают работу за пределами страны. Мы также рассматриваем все возможные варианты в отношении оставшихся (в Судане) канадских граждан", - сказала Ананд в ходе слушаний в Сенате.
По словам главы оборонного ведомства Канады, правительство страны неустанно работало всю последнюю неделю над тем, чтобы оказать содействие находившимся в Судане соотечественникам и поспособствовать урегулированию ситуации "на местах".
Ананд добавила, что Оттава тесно сотрудничает со своими союзниками и партнерами в проработке вариантов эвакуации остальных канадцев из Судана.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что стороны вооруженного конфликта в Судане договорились о введении общенационального режима прекращения огня, который должен стартовать в полночь и продлиться 72 часа.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявили о готовности держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в минувшую пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.