СМИ: в Судан прибыли британские военные с разведывательной миссией
Sky News: в Судан с разведывательной миссией прибыли британские военные
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Британские военные прибыли в Судан с разведывательной миссией, сообщает телеканал Sky News.
Как отмечается, военные приземлились в Порт-Судане на Красном море. Телеканал со ссылкой на сайты по отслеживанию полетов сообщает, что транспортный самолет C-17 направлялся в сторону Судана.
"Группа британских военных полетела в порт на востоке Судана с разведывательной миссией, в то время как Соединенное Королевство вырабатывает варианты для помощи в эвакуации британских граждан, застрявших в охваченной кризисом стране", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает телеканал, прибытие военных пока не означает скорых действий по помощи в эвакуации граждан. Телеканал со ссылкой на источники в правительстве королевства добавил, что британский военный корабль HMS Lancaster также находится недалеко от региона и может быть задействован в помощи с эвакуацией.
В понедельник газета Times сообщила, что Великобритания готовится отправить два военных корабля, десантный RFA Cardigan Bay и фрегат типа 23 HMS Lancaster, в Порт-Судан для эвакуации граждан. До этого газета Daily Mail писала, что около 4 тысяч британских граждан застряли в Судане, где продолжаются боестолкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.