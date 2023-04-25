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СМИ: в Судан прибыли британские военные с разведывательной миссией - РИА Новости, 25.04.2023
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00:08 25.04.2023 (обновлено: 00:09 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/sudan-1867472674.html
СМИ: в Судан прибыли британские военные с разведывательной миссией
СМИ: в Судан прибыли британские военные с разведывательной миссией - РИА Новости, 25.04.2023
СМИ: в Судан прибыли британские военные с разведывательной миссией
Британские военные прибыли в Судан с разведывательной миссией, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T00:08
2023-04-25T00:09
судан
порт-судан
красное море
маргарет харрис
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Британские военные прибыли в Судан с разведывательной миссией, сообщает телеканал Sky News. Как отмечается, военные приземлились в Порт-Судане на Красном море. Телеканал со ссылкой на сайты по отслеживанию полетов сообщает, что транспортный самолет C-17 направлялся в сторону Судана. "Группа британских военных полетела в порт на востоке Судана с разведывательной миссией, в то время как Соединенное Королевство вырабатывает варианты для помощи в эвакуации британских граждан, застрявших в охваченной кризисом стране", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает телеканал, прибытие военных пока не означает скорых действий по помощи в эвакуации граждан. Телеканал со ссылкой на источники в правительстве королевства добавил, что британский военный корабль HMS Lancaster также находится недалеко от региона и может быть задействован в помощи с эвакуацией. В понедельник газета Times сообщила, что Великобритания готовится отправить два военных корабля, десантный RFA Cardigan Bay и фрегат типа 23 HMS Lancaster, в Порт-Судан для эвакуации граждан. До этого газета Daily Mail писала, что около 4 тысяч британских граждан застряли в Судане, где продолжаются боестолкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230424/sudan-1867398032.html
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судан, порт-судан, красное море, маргарет харрис, столкновения в хартуме, оон, в мире
Судан, Порт-Судан, Красное море, Маргарет Харрис, Столкновения в Хартуме, ООН, В мире
СМИ: в Судан прибыли британские военные с разведывательной миссией

Sky News: в Судан с разведывательной миссией прибыли британские военные

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Британские военные прибыли в Судан с разведывательной миссией, сообщает телеканал Sky News.
Как отмечается, военные приземлились в Порт-Судане на Красном море. Телеканал со ссылкой на сайты по отслеживанию полетов сообщает, что транспортный самолет C-17 направлялся в сторону Судана.
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"Группа британских военных полетела в порт на востоке Судана с разведывательной миссией, в то время как Соединенное Королевство вырабатывает варианты для помощи в эвакуации британских граждан, застрявших в охваченной кризисом стране", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает телеканал, прибытие военных пока не означает скорых действий по помощи в эвакуации граждан. Телеканал со ссылкой на источники в правительстве королевства добавил, что британский военный корабль HMS Lancaster также находится недалеко от региона и может быть задействован в помощи с эвакуацией.
В понедельник газета Times сообщила, что Великобритания готовится отправить два военных корабля, десантный RFA Cardigan Bay и фрегат типа 23 HMS Lancaster, в Порт-Судан для эвакуации граждан. До этого газета Daily Mail писала, что около 4 тысяч британских граждан застряли в Судане, где продолжаются боестолкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
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