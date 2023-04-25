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США превратились в "свалку" из-за политики Байдена, заявил Трамп
США превратились в "свалку" из-за политики Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2023
США превратились в "свалку" из-за политики Байдена, заявил Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его страна превратилась в "свалку" из-за миграционной политики нынешнего американского президента Джо Байдена. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:49
2023-04-25T11:49
2023-04-25T11:49
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его страна превратилась в "свалку" из-за миграционной политики нынешнего американского президента Джо Байдена. "Под моим руководством у нас была самая охраняемая граница в истории США... При Байдене она была упразднена, и миллионы нелегалов стали попадать в наше общество... Они приходят из психиатрических лечебниц и тюрем... Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками", - говорится в заявлении Трампа на его официальном сайте. Он отметил, что Байден нанес США самый сильный ущерб среди всех президентов в истории страны. Трамп подчеркивает, что политика нынешнего главы Белого дома привела к тому, что американские граждане страдают от самой сильной инфляции за полвека, доллар терпит крах, а цены на бензин достигли пятимесячного максимума. В заявлении также говорится, что Байден серьезно понизил авторитет США на международной арене, поставив при этом мир "на грань Третьей мировой войны". Как отмечается, мысли президента США о переизбрании на фоне результатов его руководства за нынешний срок практически "невообразимы". Президентские выборы пройдут в США в начале ноября 2024 года. Трамп уже объявил о намерении побороться за пост, в то время как Байден пока только пообещал "очень скоро" объявить об участии в следующих выборах главы государства. Американские СМИ ожидают, что он может озвучить свои планы во вторник, 25 апреля, ровно через четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.
https://ria.ru/20230422/tramp-1867035712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США превратились в "свалку" из-за политики Байдена, заявил Трамп
Трамп: США превратились в свалку из-за миграционной политики Байдена
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его страна превратилась в "свалку" из-за миграционной политики нынешнего американского президента Джо Байдена.
"Под моим руководством у нас была самая охраняемая граница в истории США... При Байдене она была упразднена, и миллионы нелегалов стали попадать в наше общество... Они приходят из психиатрических лечебниц и тюрем... Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками", - говорится в заявлении Трампа на его официальном сайте.
Он отметил, что Байден нанес США самый сильный ущерб среди всех президентов в истории страны. Трамп подчеркивает, что политика нынешнего главы Белого дома привела к тому, что американские граждане страдают от самой сильной инфляции за полвека, доллар терпит крах, а цены на бензин достигли пятимесячного максимума.
В заявлении также говорится, что Байден серьезно понизил авторитет США на международной арене, поставив при этом мир "на грань Третьей мировой войны".
Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах
Как отмечается, мысли президента США о переизбрании на фоне результатов его руководства за нынешний срок практически "невообразимы".
Президентские выборы пройдут в США в начале ноября 2024 года. Трамп уже объявил о намерении побороться за пост, в то время как Байден пока только пообещал "очень скоро" объявить об участии в следующих выборах главы государства. Американские СМИ ожидают, что он может озвучить свои планы во вторник, 25 апреля, ровно через четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.