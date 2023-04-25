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США превратились в "свалку" из-за политики Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2023
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11:49 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/ssha-1867540744.html
США превратились в "свалку" из-за политики Байдена, заявил Трамп
США превратились в "свалку" из-за политики Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2023
США превратились в "свалку" из-за политики Байдена, заявил Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его страна превратилась в "свалку" из-за миграционной политики нынешнего американского президента Джо Байдена. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:49
2023-04-25T11:49
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его страна превратилась в "свалку" из-за миграционной политики нынешнего американского президента Джо Байдена. "Под моим руководством у нас была самая охраняемая граница в истории США... При Байдене она была упразднена, и миллионы нелегалов стали попадать в наше общество... Они приходят из психиатрических лечебниц и тюрем... Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками", - говорится в заявлении Трампа на его официальном сайте. Он отметил, что Байден нанес США самый сильный ущерб среди всех президентов в истории страны. Трамп подчеркивает, что политика нынешнего главы Белого дома привела к тому, что американские граждане страдают от самой сильной инфляции за полвека, доллар терпит крах, а цены на бензин достигли пятимесячного максимума. В заявлении также говорится, что Байден серьезно понизил авторитет США на международной арене, поставив при этом мир "на грань Третьей мировой войны". Как отмечается, мысли президента США о переизбрании на фоне результатов его руководства за нынешний срок практически "невообразимы". Президентские выборы пройдут в США в начале ноября 2024 года. Трамп уже объявил о намерении побороться за пост, в то время как Байден пока только пообещал "очень скоро" объявить об участии в следующих выборах главы государства. Американские СМИ ожидают, что он может озвучить свои планы во вторник, 25 апреля, ровно через четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США превратились в "свалку" из-за политики Байдена, заявил Трамп

Трамп: США превратились в свалку из-за миграционной политики Байдена

© AP Photo / Rebecca BlackwellБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его страна превратилась в "свалку" из-за миграционной политики нынешнего американского президента Джо Байдена.
"Под моим руководством у нас была самая охраняемая граница в истории США... При Байдене она была упразднена, и миллионы нелегалов стали попадать в наше общество... Они приходят из психиатрических лечебниц и тюрем... Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками", - говорится в заявлении Трампа на его официальном сайте.
Он отметил, что Байден нанес США самый сильный ущерб среди всех президентов в истории страны. Трамп подчеркивает, что политика нынешнего главы Белого дома привела к тому, что американские граждане страдают от самой сильной инфляции за полвека, доллар терпит крах, а цены на бензин достигли пятимесячного максимума.
В заявлении также говорится, что Байден серьезно понизил авторитет США на международной арене, поставив при этом мир "на грань Третьей мировой войны".
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Как отмечается, мысли президента США о переизбрании на фоне результатов его руководства за нынешний срок практически "невообразимы".
Президентские выборы пройдут в США в начале ноября 2024 года. Трамп уже объявил о намерении побороться за пост, в то время как Байден пока только пообещал "очень скоро" объявить об участии в следующих выборах главы государства. Американские СМИ ожидают, что он может озвучить свои планы во вторник, 25 апреля, ровно через четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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