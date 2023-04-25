Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал ситуацию в США трагифарсом, рискующим перейти в балаган - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 25.04.2023 (обновлено: 10:49 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/ssha-1867511477.html
Медведев назвал ситуацию в США трагифарсом, рискующим перейти в балаган
Медведев назвал ситуацию в США трагифарсом, рискующим перейти в балаган - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев назвал ситуацию в США трагифарсом, рискующим перейти в балаган
Судя по претендентам на пост президента США, ситуация там развивается по законам трагифарса, который рискует перейти в балаган, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:33
2023-04-25T10:49
сша
в мире
дмитрий медведев
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Судя по претендентам на пост президента США, ситуация там развивается по законам трагифарса, который рискует перейти в балаган, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Судя по кандидатурам тех, кто претендует на пост президента США, ситуация развивается сегодня по законам трагифарса, который грозит перейти в балаган. Полноценный балаган", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".По мнению Медведева, мы становимся свидетелями окончательного разложения американской политической элиты, когда основная власть в этой стране переходит к так называемому глубинному правительству, а во главе государства оказываются либо харизматичные, но абсолютно беспомощные дилетанты, либо немощные старики. "И это уже на самом деле не смешно. Это страшно", - добавил Медведев.Также зампредседателя Совбеза предположил, кто бы мог выиграть выборы президента США. "Сейчас очень много говорят про того же самого Илона Маска - как о новом лице новых Соединенных Штатов. В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем у того же (экс-президента Дональда) Трампа и тем более (нынешнего лидера США Джо) Байдена. Тот же самый этот легендарный Илон", - сказал Медведев.Впрочем, по словам Медведева, России уже неважно, кто является президентом США. "Проблема американцев, их союзников в этом случае. Но при затянувшейся агонии политических классов США это может стать тем триггером, который взорвет стабильное развитие всей человеческой цивилизации", - отметил он.
https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html
https://ria.ru/20230419/vybory-1866447543.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_e4656826fb150dcb611ffbc54c915a06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, дмитрий медведев, илон маск
США, В мире, Дмитрий Медведев, Илон Маск
Медведев назвал ситуацию в США трагифарсом, рискующим перейти в балаган

Медведев: ситуация в США развивается по законам трагифарса, рискующего перейти в балаган

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Судя по претендентам на пост президента США, ситуация там развивается по законам трагифарса, который рискует перейти в балаган, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Судя по кандидатурам тех, кто претендует на пост президента США, ситуация развивается сегодня по законам трагифарса, который грозит перейти в балаган. Полноценный балаган", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
США катятся в ад. Трамп после суда дал страшный прогноз и напал на Байдена
5 апреля, 11:57
По мнению Медведева, мы становимся свидетелями окончательного разложения американской политической элиты, когда основная власть в этой стране переходит к так называемому глубинному правительству, а во главе государства оказываются либо харизматичные, но абсолютно беспомощные дилетанты, либо немощные старики. "И это уже на самом деле не смешно. Это страшно", - добавил Медведев.
Также зампредседателя Совбеза предположил, кто бы мог выиграть выборы президента США. "Сейчас очень много говорят про того же самого Илона Маска - как о новом лице новых Соединенных Штатов. В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем у того же (экс-президента Дональда) Трампа и тем более (нынешнего лидера США Джо) Байдена. Тот же самый этот легендарный Илон", - сказал Медведев.
Впрочем, по словам Медведева, России уже неважно, кто является президентом США. "Проблема американцев, их союзников в этом случае. Но при затянувшейся агонии политических классов США это может стать тем триггером, который взорвет стабильное развитие всей человеческой цивилизации", - отметил он.
Роберт Ф. Кеннеди-младший объявляет об участии в президентских выборах. 19 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Племянник Джона Кеннеди объявил об участии в президентских выборах
19 апреля, 19:11
 
СШАВ миреДмитрий МедведевИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала