https://ria.ru/20230425/ssha-1867511477.html

Медведев назвал ситуацию в США трагифарсом, рискующим перейти в балаган

Медведев назвал ситуацию в США трагифарсом, рискующим перейти в балаган - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев назвал ситуацию в США трагифарсом, рискующим перейти в балаган

Судя по претендентам на пост президента США, ситуация там развивается по законам трагифарса, который рискует перейти в балаган, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:33

2023-04-25T10:33

2023-04-25T10:49

сша

в мире

дмитрий медведев

илон маск

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Судя по претендентам на пост президента США, ситуация там развивается по законам трагифарса, который рискует перейти в балаган, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Судя по кандидатурам тех, кто претендует на пост президента США, ситуация развивается сегодня по законам трагифарса, который грозит перейти в балаган. Полноценный балаган", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".По мнению Медведева, мы становимся свидетелями окончательного разложения американской политической элиты, когда основная власть в этой стране переходит к так называемому глубинному правительству, а во главе государства оказываются либо харизматичные, но абсолютно беспомощные дилетанты, либо немощные старики. "И это уже на самом деле не смешно. Это страшно", - добавил Медведев.Также зампредседателя Совбеза предположил, кто бы мог выиграть выборы президента США. "Сейчас очень много говорят про того же самого Илона Маска - как о новом лице новых Соединенных Штатов. В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем у того же (экс-президента Дональда) Трампа и тем более (нынешнего лидера США Джо) Байдена. Тот же самый этот легендарный Илон", - сказал Медведев.Впрочем, по словам Медведева, России уже неважно, кто является президентом США. "Проблема американцев, их союзников в этом случае. Но при затянувшейся агонии политических классов США это может стать тем триггером, который взорвет стабильное развитие всей человеческой цивилизации", - отметил он.

https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, дмитрий медведев, илон маск