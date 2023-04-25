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Администрация США не думает о реакции на ситуацию с визами, заявили в МИД
Администрация США не думает о реакции на ситуацию с визами, заявили в МИД - РИА Новости, 25.04.2023
Администрация США не думает о реакции на ситуацию с визами, заявили в МИД
В администрации США не думают, что на ситуацию с невыдачей виз российским журналистам последует реакция, заявила во вторник официальный представитель МИД России РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:40
2023-04-25T08:40
2023-04-25T08:45
россия
сша
в мире
мария захарова
джон кирби
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В администрации США не думают, что на ситуацию с невыдачей виз российским журналистам последует реакция, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова."Безусловно, это без ответа не останется. В отношении кого этот ответ будет, вы тоже прекрасно понимаете. Думает ли об этом американская администрация? Конечно, не думает. Им всё равно. Они давно перестали думать даже о своих гражданах", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live"."Судя по заявлениям координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, США в оценке всей ситуации с невыдачей виз российским журналистам, да и по многим другим правочеловеческим темам, зашли в идеологический тупик", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20230424/demarsh-1867471234.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, мария захарова, джон кирби, санкции в отношении россии
Россия, США, В мире, Мария Захарова, Джон Кирби, Санкции в отношении России
Администрация США не думает о реакции на ситуацию с визами, заявили в МИД
МИД России: администрация США не думает о реакции на ситуацию с невыдачей виз журналистам