https://ria.ru/20230425/ssha-1867492531.html

Администрация США не думает о реакции на ситуацию с визами, заявили в МИД

Администрация США не думает о реакции на ситуацию с визами, заявили в МИД - РИА Новости, 25.04.2023

Администрация США не думает о реакции на ситуацию с визами, заявили в МИД

В администрации США не думают, что на ситуацию с невыдачей виз российским журналистам последует реакция, заявила во вторник официальный представитель МИД России РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T08:40

2023-04-25T08:40

2023-04-25T08:45

россия

сша

в мире

мария захарова

джон кирби

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В администрации США не думают, что на ситуацию с невыдачей виз российским журналистам последует реакция, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова."Безусловно, это без ответа не останется. В отношении кого этот ответ будет, вы тоже прекрасно понимаете. Думает ли об этом американская администрация? Конечно, не думает. Им всё равно. Они давно перестали думать даже о своих гражданах", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live"."Судя по заявлениям координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, США в оценке всей ситуации с невыдачей виз российским журналистам, да и по многим другим правочеловеческим темам, зашли в идеологический тупик", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20230424/demarsh-1867471234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, мария захарова, джон кирби, санкции в отношении россии