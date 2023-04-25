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Администрация США не думает о реакции на ситуацию с визами, заявили в МИД - РИА Новости, 25.04.2023
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08:40 25.04.2023 (обновлено: 08:45 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/ssha-1867492531.html
Администрация США не думает о реакции на ситуацию с визами, заявили в МИД
Администрация США не думает о реакции на ситуацию с визами, заявили в МИД - РИА Новости, 25.04.2023
Администрация США не думает о реакции на ситуацию с визами, заявили в МИД
В администрации США не думают, что на ситуацию с невыдачей виз российским журналистам последует реакция, заявила во вторник официальный представитель МИД России РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:40
2023-04-25T08:45
россия
сша
в мире
мария захарова
джон кирби
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В администрации США не думают, что на ситуацию с невыдачей виз российским журналистам последует реакция, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова."Безусловно, это без ответа не останется. В отношении кого этот ответ будет, вы тоже прекрасно понимаете. Думает ли об этом американская администрация? Конечно, не думает. Им всё равно. Они давно перестали думать даже о своих гражданах", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live"."Судя по заявлениям координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, США в оценке всей ситуации с невыдачей виз российским журналистам, да и по многим другим правочеловеческим темам, зашли в идеологический тупик", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20230424/demarsh-1867471234.html
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россия, сша, в мире, мария захарова, джон кирби, санкции в отношении россии
Россия, США, В мире, Мария Захарова, Джон Кирби, Санкции в отношении России
Администрация США не думает о реакции на ситуацию с визами, заявили в МИД

МИД России: администрация США не думает о реакции на ситуацию с невыдачей виз журналистам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В администрации США не думают, что на ситуацию с невыдачей виз российским журналистам последует реакция, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Безусловно, это без ответа не останется. В отношении кого этот ответ будет, вы тоже прекрасно понимаете. Думает ли об этом американская администрация? Конечно, не думает. Им всё равно. Они давно перестали думать даже о своих гражданах", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".
"Судя по заявлениям координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, США в оценке всей ситуации с невыдачей виз российским журналистам, да и по многим другим правочеловеческим темам, зашли в идеологический тупик", - заключила Захарова.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Россия проведет демарш в отношении США из-за невыдачи виз, заявил Рябков
24 апреля, 23:53
 
РоссияСШАВ миреМария ЗахароваДжон КирбиСанкции в отношении России
 
 
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