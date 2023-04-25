https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870261987.html

Власти Мурманской области направили оборудование в зону СВО

Власти Мурманской области направили оборудование в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023

Власти Мурманской области направили оборудование в зону СВО

Правительство Мурманской области приобрело 160 тысяч единиц оборудования для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, в рамках акции... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-25T16:27

2023-04-25T16:27

2023-05-07T05:19

специальная военная операция на украине

мурманская область

андрей чибис

мурманская областная дума

общество

надежные люди

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МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Правительство Мурманской области приобрело 160 тысяч единиц оборудования для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, в рамках акции "Север помогает" отправлено 185 тонн дополнительной помощи, сообщил оперштаб региона во вторник. В оперштабе отметили, что в рамках акции "Север помогает" из Мурманской области в зону СВО мобилизованным северянам и военнослужащим уже отправлено свыше 185 тонн дополнительной помощи. "С самого первого дня специальной военной операции на передовой находятся кадровые военные Северного флота, военнослужащие по контракту, мобилизованные. Все они достойно, с доблестью и отвагой выполняют возложенные на них задачи", – сказал губернатор региона Андрей Чибис в ходе отчёта перед депутатами Мурманской областной Думы во вторник. Глава региона рассказал, что Центр поддержки семей мобилизованных северян и участников СВО, который работает с 1 ноября прошлого года, решил более 10 тысяч поступивших вопросов Специалисты Центра круглосуточно оказывают помощь семьям участников СВО: это бесплатная юридическая и социальная помощь, содействие в трудоустройстве и оформлении социальных выплат, психологическая поддержка и многое другое. Отделения функционируют в 12 муниципалитетах на базе Центров социальной поддержки населения.

https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870261839.html

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мурманская область, андрей чибис, мурманская областная дума, общество, надежные люди