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Власти Мурманской области направили оборудование в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 25.04.2023 (обновлено: 05:19 07.05.2023)
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870261987.html
Власти Мурманской области направили оборудование в зону СВО
Власти Мурманской области направили оборудование в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Власти Мурманской области направили оборудование в зону СВО
Правительство Мурманской области приобрело 160 тысяч единиц оборудования для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, в рамках акции... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-25T16:27
2023-05-07T05:19
специальная военная операция на украине
мурманская область
андрей чибис
мурманская областная дума
общество
надежные люди
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МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Правительство Мурманской области приобрело 160 тысяч единиц оборудования для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, в рамках акции "Север помогает" отправлено 185 тонн дополнительной помощи, сообщил оперштаб региона во вторник. В оперштабе отметили, что в рамках акции "Север помогает" из Мурманской области в зону СВО мобилизованным северянам и военнослужащим уже отправлено свыше 185 тонн дополнительной помощи. "С самого первого дня специальной военной операции на передовой находятся кадровые военные Северного флота, военнослужащие по контракту, мобилизованные. Все они достойно, с доблестью и отвагой выполняют возложенные на них задачи", – сказал губернатор региона Андрей Чибис в ходе отчёта перед депутатами Мурманской областной Думы во вторник. Глава региона рассказал, что Центр поддержки семей мобилизованных северян и участников СВО, который работает с 1 ноября прошлого года, решил более 10 тысяч поступивших вопросов Специалисты Центра круглосуточно оказывают помощь семьям участников СВО: это бесплатная юридическая и социальная помощь, содействие в трудоустройстве и оформлении социальных выплат, психологическая поддержка и многое другое. Отделения функционируют в 12 муниципалитетах на базе Центров социальной поддержки населения.
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870261839.html
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мурманская область, андрей чибис, мурманская областная дума, общество, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманская областная Дума, Общество, Надежные люди
Власти Мурманской области направили оборудование в зону СВО

Власти Мурманской области направили 160 тысяч единиц оборудования в зону СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России разгружают гуманитарную помощь
Военнослужащие ВС России разгружают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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Военнослужащие ВС России разгружают гуманитарную помощь. Архивное фото
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МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Правительство Мурманской области приобрело 160 тысяч единиц оборудования для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, в рамках акции "Север помогает" отправлено 185 тонн дополнительной помощи, сообщил оперштаб региона во вторник.
«
"Оказание помощи северянам, которые участвуют в СВО – приоритетная задача регионального правительства. Так, правительством было приобретено порядка 160 тысяч единиц необходимого оборудования: бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы, техника и многое другое", - говорится в сообщении.
В оперштабе отметили, что в рамках акции "Север помогает" из Мурманской области в зону СВО мобилизованным северянам и военнослужащим уже отправлено свыше 185 тонн дополнительной помощи.
"С самого первого дня специальной военной операции на передовой находятся кадровые военные Северного флота, военнослужащие по контракту, мобилизованные. Все они достойно, с доблестью и отвагой выполняют возложенные на них задачи", – сказал губернатор региона Андрей Чибис в ходе отчёта перед депутатами Мурманской областной Думы во вторник.
Глава региона рассказал, что Центр поддержки семей мобилизованных северян и участников СВО, который работает с 1 ноября прошлого года, решил более 10 тысяч поступивших вопросов
Специалисты Центра круглосуточно оказывают помощь семьям участников СВО: это бесплатная юридическая и социальная помощь, содействие в трудоустройстве и оформлении социальных выплат, психологическая поддержка и многое другое. Отделения функционируют в 12 муниципалитетах на базе Центров социальной поддержки населения.
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Специальная военная операция на УкраинеМурманская областьАндрей ЧибисМурманская областная ДумаОбществоНадежные люди
 
 
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