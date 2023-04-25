https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870261045.html

Жители Орловской области передали военным очередной гуманитарный груз

Жители Орловской области передали военным очередной гуманитарный груз - РИА Новости, 07.05.2023

Жители Орловской области передали военным очередной гуманитарный груз

Гуманитарный груз весом почти 5 тонн, собранный жителями Ливенского района Орловской области, доставлен военнослужащим в зону спецоперации, сообщил глава... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-25T13:00

2023-04-25T13:00

2023-05-07T04:58

специальная военная операция на украине

общество

орловская область

ливны

андрей клычков

надежные люди

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БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. Гуманитарный груз весом почти 5 тонн, собранный жителями Ливенского района Орловской области, доставлен военнослужащим в зону спецоперации, сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram. Орловская область практически с самого начала специальной военной операции занимается работой по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают военным, находящимся в зоне спецоперации, вещами и денежными средствами. Курирует эту деятельность непосредственно глава региона. "Доставлен очередной груз нашим военнослужащим в три точки на территории СВО. От жителей и бизнеса города Ливен посылку доставлял замглавы города Барыбин Сергей Анатольевич. Посылка весом почти 5 тонн", - отметил Клычков. Переданы тактические кроссовки, берцы, резиновые сапоги, ветро-влагозащитные костюмы, летняя форма, кепки, тактические перчатки, футболки, носки, спальные мешки, карематы. Для выполнения боевых задач бойцам также доставлены три тепловизора, антидроновое ружье, коллиматор, рации с дополнительными аккумуляторами, генераторы и маскировочные сети. Отмечается, что в груз также вошли лекарства, строительные материалы и инструменты. По традиции на фронт передали нескоропортящиеся продукты, крупы, сладости, сгущенку, консервацию, чай, кофе, воду, сигареты и многое другое, чтобы разнообразить военное меню. "В очередной раз благодарю жителей Ливен за регулярную поддержку нашей армии. Всё, что мы собираем, крайне необходимо на фронте. Но ещё более значимо – наше единство, наша крепкая уверенность и поддержка ребят, сражающихся с настоящим злом", - написал орловский губернатор.

https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870260636.html

https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870260927.html

орловская область

ливны

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общество, орловская область, ливны, андрей клычков, надежные люди