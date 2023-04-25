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Жители Орловской области передали военным очередной гуманитарный груз - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 25.04.2023 (обновлено: 04:58 07.05.2023)
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870261045.html
Жители Орловской области передали военным очередной гуманитарный груз
Жители Орловской области передали военным очередной гуманитарный груз - РИА Новости, 07.05.2023
Жители Орловской области передали военным очередной гуманитарный груз
Гуманитарный груз весом почти 5 тонн, собранный жителями Ливенского района Орловской области, доставлен военнослужащим в зону спецоперации, сообщил глава... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-25T13:00
2023-05-07T04:58
специальная военная операция на украине
общество
орловская область
ливны
андрей клычков
надежные люди
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БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. Гуманитарный груз весом почти 5 тонн, собранный жителями Ливенского района Орловской области, доставлен военнослужащим в зону спецоперации, сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram. Орловская область практически с самого начала специальной военной операции занимается работой по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают военным, находящимся в зоне спецоперации, вещами и денежными средствами. Курирует эту деятельность непосредственно глава региона. "Доставлен очередной груз нашим военнослужащим в три точки на территории СВО. От жителей и бизнеса города Ливен посылку доставлял замглавы города Барыбин Сергей Анатольевич. Посылка весом почти 5 тонн", - отметил Клычков. Переданы тактические кроссовки, берцы, резиновые сапоги, ветро-влагозащитные костюмы, летняя форма, кепки, тактические перчатки, футболки, носки, спальные мешки, карематы. Для выполнения боевых задач бойцам также доставлены три тепловизора, антидроновое ружье, коллиматор, рации с дополнительными аккумуляторами, генераторы и маскировочные сети. Отмечается, что в груз также вошли лекарства, строительные материалы и инструменты. По традиции на фронт передали нескоропортящиеся продукты, крупы, сладости, сгущенку, консервацию, чай, кофе, воду, сигареты и многое другое, чтобы разнообразить военное меню. "В очередной раз благодарю жителей Ливен за регулярную поддержку нашей армии. Всё, что мы собираем, крайне необходимо на фронте. Но ещё более значимо – наше единство, наша крепкая уверенность и поддержка ребят, сражающихся с настоящим злом", - написал орловский губернатор.
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870260636.html
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общество, орловская область, ливны, андрей клычков, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Орловская область, Ливны, Андрей Клычков, Надежные люди
Жители Орловской области передали военным очередной гуманитарный груз

Жители Орловской области передали очередной гуманитарный груз в зону СВО

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабочие разгружают гуманитарную помощь
Рабочие разгружают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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Рабочие разгружают гуманитарную помощь. Архивное фото
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БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. Гуманитарный груз весом почти 5 тонн, собранный жителями Ливенского района Орловской области, доставлен военнослужащим в зону спецоперации, сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram.
Орловская область практически с самого начала специальной военной операции занимается работой по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают военным, находящимся в зоне спецоперации, вещами и денежными средствами. Курирует эту деятельность непосредственно глава региона.
Военнослужащий ВС РФ во время выдачи комплекта боевой экипировки мобилизованного на пункте приема личного состава - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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"Доставлен очередной груз нашим военнослужащим в три точки на территории СВО. От жителей и бизнеса города Ливен посылку доставлял замглавы города Барыбин Сергей Анатольевич. Посылка весом почти 5 тонн", - отметил Клычков.
Переданы тактические кроссовки, берцы, резиновые сапоги, ветро-влагозащитные костюмы, летняя форма, кепки, тактические перчатки, футболки, носки, спальные мешки, карематы. Для выполнения боевых задач бойцам также доставлены три тепловизора, антидроновое ружье, коллиматор, рации с дополнительными аккумуляторами, генераторы и маскировочные сети.
Отмечается, что в груз также вошли лекарства, строительные материалы и инструменты. По традиции на фронт передали нескоропортящиеся продукты, крупы, сладости, сгущенку, консервацию, чай, кофе, воду, сигареты и многое другое, чтобы разнообразить военное меню.
"В очередной раз благодарю жителей Ливен за регулярную поддержку нашей армии. Всё, что мы собираем, крайне необходимо на фронте. Но ещё более значимо – наше единство, наша крепкая уверенность и поддержка ребят, сражающихся с настоящим злом", - написал орловский губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоОрловская областьЛивныАндрей КлычковНадежные люди
 
 
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