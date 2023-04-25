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Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 25.04.2023 (обновлено: 17:35 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867626441.html
Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск
Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск - РИА Новости, 25.04.2023
Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск
Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:42
2023-04-25T17:35
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
киев
евгений пригожин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.За минувшие сутки штурмовые отряды продолжили уничтожать противника в западной части города. Поддержку им оказали силы ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация.Артиллеристы Южной группировки войск поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки в ДНР. Всего за минувшие сутки Киев потерял на Донецком направлении до 360 военных и наемников.Как сообщил накануне корреспондент РИА Новости, бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах Артемовска и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института.В середине апреля основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов города. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о "котле" пока не идет, уточнил он на прошлой неделе.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
артемовск
россия
донецкая народная республика
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артемовск, россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, киев, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Киев, Евгений Пригожин
Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск

Минобороны: ВДВ и авиация пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
За минувшие сутки штурмовые отряды продолжили уничтожать противника в западной части города. Поддержку им оказали силы ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация.
«

"В районе города Артемовска авиацией совершено девять самолето-вылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи", — говорится в публикации.

Артиллеристы Южной группировки войск поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки в ДНР. Всего за минувшие сутки Киев потерял на Донецком направлении до 360 военных и наемников.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Как сообщил накануне корреспондент РИА Новости, бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах Артемовска и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института.
В середине апреля основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов города. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о "котле" пока не идет, уточнил он на прошлой неделе.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 апреля, 15:45
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныКиевЕвгений Пригожин
 
 
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