https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867626441.html

Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск

Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск - РИА Новости, 25.04.2023

Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск

Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:42

2023-04-25T15:42

2023-04-25T17:35

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

донецкая народная республика

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

киев

евгений пригожин

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.За минувшие сутки штурмовые отряды продолжили уничтожать противника в западной части города. Поддержку им оказали силы ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация.Артиллеристы Южной группировки войск поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки в ДНР. Всего за минувшие сутки Киев потерял на Донецком направлении до 360 военных и наемников.Как сообщил накануне корреспондент РИА Новости, бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах Артемовска и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института.В середине апреля основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов города. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о "котле" пока не идет, уточнил он на прошлой неделе.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

артемовск

россия

донецкая народная республика

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артемовск, россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, киев, евгений пригожин