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Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск
Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск - РИА Новости, 25.04.2023
Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск
Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:42
2023-04-25T15:42
2023-04-25T17:35
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
киев
евгений пригожин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.За минувшие сутки штурмовые отряды продолжили уничтожать противника в западной части города. Поддержку им оказали силы ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация.Артиллеристы Южной группировки войск поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки в ДНР. Всего за минувшие сутки Киев потерял на Донецком направлении до 360 военных и наемников.Как сообщил накануне корреспондент РИА Новости, бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах Артемовска и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института.В середине апреля основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов города. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о "котле" пока не идет, уточнил он на прошлой неделе.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
артемовск
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, киев, евгений пригожин
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Вооруженные силы пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск
Минобороны: ВДВ и авиация пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск