https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867625678.html
Киев потерял за сутки до 360 военных на Донецком направлении
Киев потерял за сутки до 360 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.04.2023
Киев потерял за сутки до 360 военных на Донецком направлении
За минувшие сутки Киев потерял до 360 военных и наемников на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:39
2023-04-25T15:39
2023-04-25T16:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
артемовск
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. За минувшие сутки Киев потерял до 360 военных и наемников на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Кроме того, российские военные уничтожили на этом участке линии соприкосновения:Штурмовые отряды наступали в западной части Артемовска. При этом силы ВДВ и авиация Вооруженных сил пресекали попытки ВСУ перебросить в город резервы, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867625389.html
киев
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артемовск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Артемовск, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Киев потерял за сутки до 360 военных на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожено до 360 украинских военных