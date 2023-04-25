Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял за сутки до 360 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 25.04.2023 (обновлено: 16:00 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867625678.html
Киев потерял за сутки до 360 военных на Донецком направлении
Киев потерял за сутки до 360 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.04.2023
Киев потерял за сутки до 360 военных на Донецком направлении
За минувшие сутки Киев потерял до 360 военных и наемников на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:39
2023-04-25T16:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
артемовск
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a49e1703f4eee3263d04a53f8eeb0e6.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. За минувшие сутки Киев потерял до 360 военных и наемников на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Кроме того, российские военные уничтожили на этом участке линии соприкосновения:Штурмовые отряды наступали в западной части Артемовска. При этом силы ВДВ и авиация Вооруженных сил пресекали попытки ВСУ перебросить в город резервы, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867625389.html
киев
россия
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ca08fb7bd7f3e70ddb1c6ba8c3979e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Артемовск, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Киев потерял за сутки до 360 военных на Донецком направлении

Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожено до 360 украинских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. За минувшие сутки Киев потерял до 360 военных и наемников на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
Кроме того, российские военные уничтожили на этом участке линии соприкосновения:
  • семь боевых машин пехоты;
  • восемь боевых бронированных машин;
  • семь автомобилей;
  • гаубицу Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Штурмовые отряды наступали в западной части Артемовска. При этом силы ВДВ и авиация Вооруженных сил пресекали попытки ВСУ перебросить в город резервы, уточнили в министерстве.
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС наведения С-300 в ДНР
Вчера, 15:38
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияАртемовскВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала