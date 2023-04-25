https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867625678.html

Киев потерял за сутки до 360 военных на Донецком направлении

Киев потерял за сутки до 360 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.04.2023

Киев потерял за сутки до 360 военных на Донецком направлении

За минувшие сутки Киев потерял до 360 военных и наемников на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:39

2023-04-25T15:39

2023-04-25T16:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

артемовск

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a49e1703f4eee3263d04a53f8eeb0e6.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. За минувшие сутки Киев потерял до 360 военных и наемников на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Кроме того, российские военные уничтожили на этом участке линии соприкосновения:Штурмовые отряды наступали в западной части Артемовска. При этом силы ВДВ и авиация Вооруженных сил пресекали попытки ВСУ перебросить в город резервы, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867625389.html

киев

россия

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины