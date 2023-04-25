https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867625389.html

Российские военные уничтожили украинскую РЛС наведения С-300 в ДНР

Российские военные уничтожили украинскую РЛС наведения С-300 в ДНР - РИА Новости, 25.04.2023

Российские военные уничтожили украинскую РЛС наведения С-300 в ДНР

Российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР, заявили во вторник в... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:38

2023-04-25T15:38

2023-04-25T15:38

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

зрк с-300

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР, заявили во вторник в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике в 124 районах.

https://ria.ru/20230425/sklad-1867619821.html

донецкая народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, россия, зрк с-300