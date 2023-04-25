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Российские военные уничтожили украинскую РЛС наведения С-300 в ДНР
Российские военные уничтожили украинскую РЛС наведения С-300 в ДНР - РИА Новости, 25.04.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС наведения С-300 в ДНР
Российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР, заявили во вторник в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:38
2023-04-25T15:38
2023-04-25T15:38
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
зрк с-300
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР, заявили во вторник в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике в 124 районах.
https://ria.ru/20230425/sklad-1867619821.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, ЗРК С-300
Российские военные уничтожили украинскую РЛС наведения С-300 в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили РЛС наведения украинского комплекса С-300 в ДНР
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике в 124 районах.
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