https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867620066.html
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 20 военных ВСУ
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 20 военных ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 20 военных ВСУ
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, а также одну артиллерийскую систему М777 производства... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:30
2023-04-25T15:30
2023-04-25T15:37
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, а также одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника в течение прошедших суток уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867619921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, США
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 20 военных ВСУ
Минобороны: российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 20 военных ВСУ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, а также одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника в течение прошедших суток уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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