https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867620066.html

Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 20 военных ВСУ

Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 20 военных ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023

Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 20 военных ВСУ

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, а также одну артиллерийскую систему М777 производства... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:30

2023-04-25T15:30

2023-04-25T15:37

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

сша

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, а также одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника в течение прошедших суток уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867619921.html

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сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, сша