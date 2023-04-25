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Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 20 военных ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 25.04.2023 (обновлено: 15:37 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867620066.html
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 20 военных ВСУ
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 20 военных ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 20 военных ВСУ
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, а также одну артиллерийскую систему М777 производства... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:30
2023-04-25T15:37
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
сша
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, а также одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника в течение прошедших суток уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867619921.html
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Дарья Буймова
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россия, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, США
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 20 военных ВСУ

Минобороны: российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 20 военных ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, а также одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника в течение прошедших суток уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Сотрудник Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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