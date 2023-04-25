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Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 25.04.2023 (обновлено: 12:32 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867527591.html
Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ в Херсонской области
Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 25.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ в Херсонской области
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", из которых украинские войска обстреливали города на противоположном, левом, берегу... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:10
2023-04-25T12:32
специальная военная операция на украине
днепр (город)
новая каховка
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", из которых украинские войска обстреливали города на противоположном, левом, берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Камышаны уничтожена 152-миллиметровая гаубица "2А65 Мста-Б" с боекомплектом, потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых", — заявил собеседник агентства. Также, по его словам, вчера в районе населенного пункта Садовое поражена 122-миллимиетровая гаубица "Д-30". В результате удара погибли четыре военных, трое ранены.Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным поселениям выпущено более 40 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.
https://ria.ru/20230424/artilleriya-1867286979.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (город)
новая каховка
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днепр (город), новая каховка, херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Новая Каховка, Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы на правобережье Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС России ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", из которых украинские войска обстреливали города на противоположном, левом, берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Камышаны уничтожена 152-миллиметровая гаубица "2А65 Мста-Б" с боекомплектом, потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых", — заявил собеседник агентства.
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Также, по его словам, вчера в районе населенного пункта Садовое поражена 122-миллимиетровая гаубица "Д-30". В результате удара погибли четыре военных, трое ранены.
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным поселениям выпущено более 40 снарядов.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Новая КаховкаХерсонВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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