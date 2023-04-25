https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867527591.html

Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 25.04.2023

Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", из которых украинские войска обстреливали города на противоположном, левом, берегу... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:10

2023-04-25T11:10

2023-04-25T12:32

специальная военная операция на украине

днепр (город)

новая каховка

херсон

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", из которых украинские войска обстреливали города на противоположном, левом, берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Камышаны уничтожена 152-миллиметровая гаубица "2А65 Мста-Б" с боекомплектом, потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых", — заявил собеседник агентства. Также, по его словам, вчера в районе населенного пункта Садовое поражена 122-миллимиетровая гаубица "Д-30". В результате удара погибли четыре военных, трое ранены.Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным поселениям выпущено более 40 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.

https://ria.ru/20230424/artilleriya-1867286979.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

новая каховка

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), новая каховка, херсон, вооруженные силы украины, безопасность