Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы на правобережье Днепра в Херсонской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", из которых украинские войска обстреливали города на противоположном, левом, берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Камышаны уничтожена 152-миллиметровая гаубица "2А65 Мста-Б" с боекомплектом, потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых", — заявил собеседник агентства.
Также, по его словам, вчера в районе населенного пункта Садовое поражена 122-миллимиетровая гаубица "Д-30". В результате удара погибли четыре военных, трое ранены.
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным поселениям выпущено более 40 снарядов.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.