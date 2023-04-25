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Медведев назвал спецоперацию ответом России на расширение НАТО - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 25.04.2023 (обновлено: 11:11 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867518376.html
Медведев назвал спецоперацию ответом России на расширение НАТО
Медведев назвал спецоперацию ответом России на расширение НАТО - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев назвал спецоперацию ответом России на расширение НАТО
Российская специальная операция – это ответ на расширение НАТО, потому что противники РФ понимают только язык силы, заявил зампредседателя Совбеза России... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:53
2023-04-25T11:11
специальная военная операция на украине
россия
нато
безопасность
совет безопасности рф
дмитрий медведев
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская специальная операция – это ответ на расширение НАТО, потому что противники РФ понимают только язык силы, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев"Что мы можем сделать? Мы уже делаем. Специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО. Это наш ответ. Наши противники понимают только язык силы. Ничего, кроме языка силы, они не хотят слышать, не хотят понимать", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".
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россия, нато, безопасность, совет безопасности рф, дмитрий медведев, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Дмитрий Медведев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев назвал спецоперацию ответом России на расширение НАТО

Медведев: Россия начала спецоперацию, потому что ее противники понимают только язык силы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская специальная операция – это ответ на расширение НАТО, потому что противники РФ понимают только язык силы, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев
"Что мы можем сделать? Мы уже делаем. Специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО. Это наш ответ. Наши противники понимают только язык силы. Ничего, кроме языка силы, они не хотят слышать, не хотят понимать", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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24 апреля, 17:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОБезопасностьСовет Безопасности РФДмитрий МедведевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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