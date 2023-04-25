https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867518376.html
Медведев назвал спецоперацию ответом России на расширение НАТО
Медведев назвал спецоперацию ответом России на расширение НАТО - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев назвал спецоперацию ответом России на расширение НАТО
Российская специальная операция – это ответ на расширение НАТО, потому что противники РФ понимают только язык силы, заявил зампредседателя Совбеза России... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:53
2023-04-25T10:53
2023-04-25T11:11
специальная военная операция на украине
россия
нато
безопасность
совет безопасности рф
дмитрий медведев
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская специальная операция – это ответ на расширение НАТО, потому что противники РФ понимают только язык силы, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев"Что мы можем сделать? Мы уже делаем. Специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО. Это наш ответ. Наши противники понимают только язык силы. Ничего, кроме языка силы, они не хотят слышать, не хотят понимать", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".
https://ria.ru/20230424/kiev-1867415205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, безопасность, совет безопасности рф, дмитрий медведев, украина, ситуация в днр и лнр
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Медведев назвал спецоперацию ответом России на расширение НАТО
Медведев: Россия начала спецоперацию, потому что ее противники понимают только язык силы