https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867518376.html

Медведев назвал спецоперацию ответом России на расширение НАТО

Медведев назвал спецоперацию ответом России на расширение НАТО - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев назвал спецоперацию ответом России на расширение НАТО

Российская специальная операция – это ответ на расширение НАТО, потому что противники РФ понимают только язык силы, заявил зампредседателя Совбеза России... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:53

2023-04-25T10:53

2023-04-25T11:11

специальная военная операция на украине

россия

нато

безопасность

совет безопасности рф

дмитрий медведев

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская специальная операция – это ответ на расширение НАТО, потому что противники РФ понимают только язык силы, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев"Что мы можем сделать? Мы уже делаем. Специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО. Это наш ответ. Наши противники понимают только язык силы. Ничего, кроме языка силы, они не хотят слышать, не хотят понимать", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".

https://ria.ru/20230424/kiev-1867415205.html

россия

украина

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Кирилл Волков

россия, нато, безопасность, совет безопасности рф, дмитрий медведев, украина, ситуация в днр и лнр