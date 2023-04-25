https://ria.ru/20230425/soft-1867515088.html

СМИ: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российский софт на ПК

СМИ: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российский софт на ПК - РИА Новости, 25.04.2023

СМИ: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российский софт на ПК

Минцифры планирует обязать продавцов техники предустанавливать на персональные компьютеры и ноутбуки российские операционные системы, сообщил "Коммерсантъ" со... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:47

2023-04-25T10:47

2023-04-25T11:52

экономика

технологии

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минцифры планирует обязать продавцов техники предустанавливать на персональные компьютеры и ноутбуки российские операционные системы, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правительстве.По информации журналистов, это поможет избежать проблем с безопасностью поставляемых по параллельному импорту устройств на Windows, которые не получают обновления. Ответственность за установку российского софта правительство хочет перенести с производителей на ретейлеров.В самих торговых сетях подчеркнули, что такая практика может сказаться на ценах на компьютеры и ноутбуки."Если обяжут предустанавливать российскую операционную систему вместо уже установленной производителем, следствием станет удорожание продукции. Установка же двух операционных систем одновременно реализуема не на всех устройствах", — заметил представитель РАТЭК (объединяет "М.Видео-Эльдорадо", DNS, "Ситилинк" и другие сети) Антон Гуськов.В четверг пресс-служба Минцифры сообщила, что некоторые иностранные производители, которые официально поставляют в Россию смартфоны, предустанавливают на них RuStore.

https://ria.ru/20230203/soft-1849433508.html

https://ria.ru/20221229/litsenziya-1842088246.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, россия, санкции в отношении россии