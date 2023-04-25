https://ria.ru/20230425/soft-1867515088.html
СМИ: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российский софт на ПК
СМИ: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российский софт на ПК - РИА Новости, 25.04.2023
СМИ: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российский софт на ПК
Минцифры планирует обязать продавцов техники предустанавливать на персональные компьютеры и ноутбуки российские операционные системы, сообщил "Коммерсантъ" со... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:47
2023-04-25T10:47
2023-04-25T11:52
экономика
технологии
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1777982590_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_81ec5e4cf27afe1c987fe83287f0ea29.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минцифры планирует обязать продавцов техники предустанавливать на персональные компьютеры и ноутбуки российские операционные системы, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правительстве.По информации журналистов, это поможет избежать проблем с безопасностью поставляемых по параллельному импорту устройств на Windows, которые не получают обновления. Ответственность за установку российского софта правительство хочет перенести с производителей на ретейлеров.В самих торговых сетях подчеркнули, что такая практика может сказаться на ценах на компьютеры и ноутбуки."Если обяжут предустанавливать российскую операционную систему вместо уже установленной производителем, следствием станет удорожание продукции. Установка же двух операционных систем одновременно реализуема не на всех устройствах", — заметил представитель РАТЭК (объединяет "М.Видео-Эльдорадо", DNS, "Ситилинк" и другие сети) Антон Гуськов.В четверг пресс-служба Минцифры сообщила, что некоторые иностранные производители, которые официально поставляют в Россию смартфоны, предустанавливают на них RuStore.
https://ria.ru/20230203/soft-1849433508.html
https://ria.ru/20221229/litsenziya-1842088246.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1777982590_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_fb15749027ba4a4e9dfbf9e1983dfe36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, Россия, Санкции в отношении России
СМИ: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российский софт на ПК
"Ъ": правительство может обязать ретейлеров устанавливать российские ОС на ноутбуки и ПК
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Минцифры планирует обязать продавцов техники предустанавливать на персональные компьютеры и ноутбуки российские операционные системы, сообщил "Коммерсантъ
" со ссылкой на источник в правительстве.
По информации журналистов, это поможет избежать проблем с безопасностью поставляемых по параллельному импорту устройств на Windows, которые не получают обновления. Ответственность за установку российского софта правительство хочет перенести с производителей на ретейлеров.
«
"Российская операционная система должна стать дополнительной. Документ может быть внесен в правительство в этом квартале", — пояснил источник.
В самих торговых сетях подчеркнули, что такая практика может сказаться на ценах на компьютеры и ноутбуки.
Россия имеет собственные аналоги для иностранного софта, заявил Мишустин
"Если обяжут предустанавливать российскую операционную систему вместо уже установленной производителем, следствием станет удорожание продукции. Установка же двух операционных систем одновременно реализуема не на всех устройствах", — заметил представитель РАТЭК (объединяет "М.Видео-Эльдорадо", DNS, "Ситилинк" и другие сети) Антон Гуськов.
В четверг пресс-служба Минцифры сообщила, что некоторые иностранные производители, которые официально поставляют в Россию
смартфоны, предустанавливают на них RuStore.
СМИ: в России могут начать принудительно лицензировать зарубежный софт