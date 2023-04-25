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СМИ: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российский софт на ПК - РИА Новости, 25.04.2023
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10:47 25.04.2023 (обновлено: 11:52 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/soft-1867515088.html
СМИ: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российский софт на ПК
СМИ: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российский софт на ПК - РИА Новости, 25.04.2023
СМИ: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российский софт на ПК
Минцифры планирует обязать продавцов техники предустанавливать на персональные компьютеры и ноутбуки российские операционные системы, сообщил "Коммерсантъ" со... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:47
2023-04-25T11:52
экономика
технологии
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минцифры планирует обязать продавцов техники предустанавливать на персональные компьютеры и ноутбуки российские операционные системы, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правительстве.По информации журналистов, это поможет избежать проблем с безопасностью поставляемых по параллельному импорту устройств на Windows, которые не получают обновления. Ответственность за установку российского софта правительство хочет перенести с производителей на ретейлеров.В самих торговых сетях подчеркнули, что такая практика может сказаться на ценах на компьютеры и ноутбуки."Если обяжут предустанавливать российскую операционную систему вместо уже установленной производителем, следствием станет удорожание продукции. Установка же двух операционных систем одновременно реализуема не на всех устройствах", — заметил представитель РАТЭК (объединяет "М.Видео-Эльдорадо", DNS, "Ситилинк" и другие сети) Антон Гуськов.В четверг пресс-служба Минцифры сообщила, что некоторые иностранные производители, которые официально поставляют в Россию смартфоны, предустанавливают на них RuStore.
https://ria.ru/20230203/soft-1849433508.html
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экономика, технологии, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, Россия, Санкции в отношении России
СМИ: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российский софт на ПК

"Ъ": правительство может обязать ретейлеров устанавливать российские ОС на ноутбуки и ПК

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНоутбуки фирмы ASUS
Ноутбуки фирмы ASUS - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ноутбуки фирмы ASUS. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минцифры планирует обязать продавцов техники предустанавливать на персональные компьютеры и ноутбуки российские операционные системы, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правительстве.
По информации журналистов, это поможет избежать проблем с безопасностью поставляемых по параллельному импорту устройств на Windows, которые не получают обновления. Ответственность за установку российского софта правительство хочет перенести с производителей на ретейлеров.
«
"Российская операционная система должна стать дополнительной. Документ может быть внесен в правительство в этом квартале", — пояснил источник.
В самих торговых сетях подчеркнули, что такая практика может сказаться на ценах на компьютеры и ноутбуки.
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"Если обяжут предустанавливать российскую операционную систему вместо уже установленной производителем, следствием станет удорожание продукции. Установка же двух операционных систем одновременно реализуема не на всех устройствах", — заметил представитель РАТЭК (объединяет "М.Видео-Эльдорадо", DNS, "Ситилинк" и другие сети) Антон Гуськов.
В четверг пресс-служба Минцифры сообщила, что некоторые иностранные производители, которые официально поставляют в Россию смартфоны, предустанавливают на них RuStore.
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