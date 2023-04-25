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В Госдуме прокомментировали проект об усыплении бездомных собак - РИА Новости, 25.04.2023
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16:00 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/sobaki-1867632927.html
В Госдуме прокомментировали проект об усыплении бездомных собак
В Госдуме прокомментировали проект об усыплении бездомных собак - РИА Новости, 25.04.2023
В Госдуме прокомментировали проект об усыплении бездомных собак
Законопроект, дающий субъектам РФ право усыплять бездомных собак, является дополнительным "инструментом регуляции" в отношении агрессивных особей, который нужен РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:00
2023-04-25T16:00
общество
россия
сергей алтухов
госдума рф
единая россия
собаки
животные
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КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Законопроект, дающий субъектам РФ право усыплять бездомных собак, является дополнительным "инструментом регуляции" в отношении агрессивных особей, который нужен регионам, однако принимать решение об усыплении нужно после отлова, не устраивая охоту на собак в городских условиях, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее "Известия" сообщили, что регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, нападающих на людей. По информации издания, правительство поддержало соответствующий законопроект "Единой России" и "Новых людей", объясняя необходимость таких мер неблагоприятной обстановкой в некоторых субъектах. "К сожалению, всё чаще происходят случаи нападения бродячих собак, особенно травматичны и опасны такие случаи в отношении детей. Совершенно потряс общество и регион смертельный случай год назад, когда собаки напали на 12-летнюю шахматистку в Сочи… Решить проблему можно только тотальной стерилизации 2/3 общей массы - средств и инструментов это сделать в короткие сроки просто нет.... Считаю, что дополнительный инструмент регуляции в отношении агрессивных особей нужен регионам. Другое дело, что принимать решение об усыплении нужно всё-таки после отлова, а не устраивать охоту на собак в городских условиях, как это было ранее", - сказал собеседник агентства. Алтухов отметил и необходимость создания действенной системы по контролю за домашними животными, включающей паспортизацию, введение штрафов за нарушение правил содержания, выдачу лицензий на разведение, а также общественный контроль, в том числе и за жестоким обращением с животными. "Усыпление бродячих собак - это более гуманно, чем их жизнь в условиях города", - добавил депутат. По его словам, на Кубани проблема бродячих собак стоит остро, особенно в Краснодаре. В регионе по поручению губернатора разрабатывается программа строительства муниципальных приютов, требующая серьезных вложений. "Реализовать ее возможно с привлечением частных капиталов на условиях концессии. Поэтому возможность кардинальных решений в отношении агрессивных особей может стать действенным инструментом контроля над популяцией бродячих животных", - заключил Алтухов.
https://ria.ru/20230424/zhivotnye-1867443137.html
https://ria.ru/20220207/sobaki-1771397797.html
https://ria.ru/20220206/zhestokost-1771157880.html
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общество, россия, сергей алтухов, госдума рф, единая россия, собаки, животные
Общество, Россия, Сергей Алтухов, Госдума РФ, Единая Россия, Собаки, Животные
В Госдуме прокомментировали проект об усыплении бездомных собак

Депутат Алтухов назвал усыпление агрессивных собак нужным инструментом регуляции

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБродячие собаки
Бродячие собаки - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Бродячие собаки. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Законопроект, дающий субъектам РФ право усыплять бездомных собак, является дополнительным "инструментом регуляции" в отношении агрессивных особей, который нужен регионам, однако принимать решение об усыплении нужно после отлова, не устраивая охоту на собак в городских условиях, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.
С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее "Известия" сообщили, что регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, нападающих на людей. По информации издания, правительство поддержало соответствующий законопроект "Единой России" и "Новых людей", объясняя необходимость таких мер неблагоприятной обстановкой в некоторых субъектах.
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"К сожалению, всё чаще происходят случаи нападения бродячих собак, особенно травматичны и опасны такие случаи в отношении детей. Совершенно потряс общество и регион смертельный случай год назад, когда собаки напали на 12-летнюю шахматистку в Сочи… Решить проблему можно только тотальной стерилизации 2/3 общей массы - средств и инструментов это сделать в короткие сроки просто нет.... Считаю, что дополнительный инструмент регуляции в отношении агрессивных особей нужен регионам. Другое дело, что принимать решение об усыплении нужно всё-таки после отлова, а не устраивать охоту на собак в городских условиях, как это было ранее", - сказал собеседник агентства.
Алтухов отметил и необходимость создания действенной системы по контролю за домашними животными, включающей паспортизацию, введение штрафов за нарушение правил содержания, выдачу лицензий на разведение, а также общественный контроль, в том числе и за жестоким обращением с животными. "Усыпление бродячих собак - это более гуманно, чем их жизнь в условиях города", - добавил депутат.
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По его словам, на Кубани проблема бродячих собак стоит остро, особенно в Краснодаре. В регионе по поручению губернатора разрабатывается программа строительства муниципальных приютов, требующая серьезных вложений.
"Реализовать ее возможно с привлечением частных капиталов на условиях концессии. Поэтому возможность кардинальных решений в отношении агрессивных особей может стать действенным инструментом контроля над популяцией бродячих животных", - заключил Алтухов.
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