В Госдуме прокомментировали проект об усыплении бездомных собак
Депутат Алтухов назвал усыпление агрессивных собак нужным инструментом регуляции
Бродячие собаки. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Законопроект, дающий субъектам РФ право усыплять бездомных собак, является дополнительным "инструментом регуляции" в отношении агрессивных особей, который нужен регионам, однако принимать решение об усыплении нужно после отлова, не устраивая охоту на собак в городских условиях, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.
С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее "Известия" сообщили, что регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, нападающих на людей. По информации издания, правительство поддержало соответствующий законопроект "Единой России" и "Новых людей", объясняя необходимость таких мер неблагоприятной обстановкой в некоторых субъектах.
"К сожалению, всё чаще происходят случаи нападения бродячих собак, особенно травматичны и опасны такие случаи в отношении детей. Совершенно потряс общество и регион смертельный случай год назад, когда собаки напали на 12-летнюю шахматистку в Сочи… Решить проблему можно только тотальной стерилизации 2/3 общей массы - средств и инструментов это сделать в короткие сроки просто нет.... Считаю, что дополнительный инструмент регуляции в отношении агрессивных особей нужен регионам. Другое дело, что принимать решение об усыплении нужно всё-таки после отлова, а не устраивать охоту на собак в городских условиях, как это было ранее", - сказал собеседник агентства.
Алтухов отметил и необходимость создания действенной системы по контролю за домашними животными, включающей паспортизацию, введение штрафов за нарушение правил содержания, выдачу лицензий на разведение, а также общественный контроль, в том числе и за жестоким обращением с животными. "Усыпление бродячих собак - это более гуманно, чем их жизнь в условиях города", - добавил депутат.
По его словам, на Кубани проблема бродячих собак стоит остро, особенно в Краснодаре. В регионе по поручению губернатора разрабатывается программа строительства муниципальных приютов, требующая серьезных вложений.
"Реализовать ее возможно с привлечением частных капиталов на условиях концессии. Поэтому возможность кардинальных решений в отношении агрессивных особей может стать действенным инструментом контроля над популяцией бродячих животных", - заключил Алтухов.