https://ria.ru/20230425/sobaki-1867632927.html

В Госдуме прокомментировали проект об усыплении бездомных собак

В Госдуме прокомментировали проект об усыплении бездомных собак - РИА Новости, 25.04.2023

В Госдуме прокомментировали проект об усыплении бездомных собак

Законопроект, дающий субъектам РФ право усыплять бездомных собак, является дополнительным "инструментом регуляции" в отношении агрессивных особей, который нужен РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:00

2023-04-25T16:00

2023-04-25T16:00

общество

россия

сергей алтухов

госдума рф

единая россия

собаки

животные

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КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Законопроект, дающий субъектам РФ право усыплять бездомных собак, является дополнительным "инструментом регуляции" в отношении агрессивных особей, который нужен регионам, однако принимать решение об усыплении нужно после отлова, не устраивая охоту на собак в городских условиях, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее "Известия" сообщили, что регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, нападающих на людей. По информации издания, правительство поддержало соответствующий законопроект "Единой России" и "Новых людей", объясняя необходимость таких мер неблагоприятной обстановкой в некоторых субъектах. "К сожалению, всё чаще происходят случаи нападения бродячих собак, особенно травматичны и опасны такие случаи в отношении детей. Совершенно потряс общество и регион смертельный случай год назад, когда собаки напали на 12-летнюю шахматистку в Сочи… Решить проблему можно только тотальной стерилизации 2/3 общей массы - средств и инструментов это сделать в короткие сроки просто нет.... Считаю, что дополнительный инструмент регуляции в отношении агрессивных особей нужен регионам. Другое дело, что принимать решение об усыплении нужно всё-таки после отлова, а не устраивать охоту на собак в городских условиях, как это было ранее", - сказал собеседник агентства. Алтухов отметил и необходимость создания действенной системы по контролю за домашними животными, включающей паспортизацию, введение штрафов за нарушение правил содержания, выдачу лицензий на разведение, а также общественный контроль, в том числе и за жестоким обращением с животными. "Усыпление бродячих собак - это более гуманно, чем их жизнь в условиях города", - добавил депутат. По его словам, на Кубани проблема бродячих собак стоит остро, особенно в Краснодаре. В регионе по поручению губернатора разрабатывается программа строительства муниципальных приютов, требующая серьезных вложений. "Реализовать ее возможно с привлечением частных капиталов на условиях концессии. Поэтому возможность кардинальных решений в отношении агрессивных особей может стать действенным инструментом контроля над популяцией бродячих животных", - заключил Алтухов.

https://ria.ru/20230424/zhivotnye-1867443137.html

https://ria.ru/20220207/sobaki-1771397797.html

https://ria.ru/20220206/zhestokost-1771157880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, сергей алтухов, госдума рф, единая россия, собаки, животные