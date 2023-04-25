https://ria.ru/20230425/snaryady-1867713668.html

Британия направила Украине тысячи снарядов для Challenger 2

Британия направила Украине тысячи снарядов для Challenger 2 - РИА Новости, 25.04.2023

Британия направила Украине тысячи снарядов для Challenger 2

Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном, сказал замглавы Министерства обороны страны Джеймс... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T19:15

2023-04-25T19:15

2023-04-25T21:15

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном, сказал замглавы Министерства обороны страны Джеймс Хиппи, его заявление опубликовано на сайте парламента.Хиппи отметил, что Великобритания не обязана помогать украинским силам обезвреживать снаряды с обедненным ураном. Тем не менее Лондон все еще готов продолжать оказывать поддержку Киеву в конфликте и после него.В марте Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. При использовании таких снарядов на местности оседает радиоактивная пыль, которая чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Их применение может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали боеприпасы с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом. Как уточнил глава МИД Сергей Лавров, если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида населения, против которого такое оружие применяется.

https://ria.ru/20230322/boepripasy-1859688116.html

https://ria.ru/20230425/kontrnastuplenie-1867714784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, великобритания, танк