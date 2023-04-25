https://ria.ru/20230425/smi-1867485247.html

Опрос показал, как россияне относятся к использованию ИИ в СМИ

Опрос показал, как россияне относятся к использованию ИИ в СМИ - РИА Новости, 25.04.2023

Опрос показал, как россияне относятся к использованию ИИ в СМИ

Более трети россиян считают использование искусственного интеллекта в СМИ необходимым и закономерным процессом, еще 21% респондентов отмечают, что нейросети -... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T06:21

2023-04-25T06:21

2023-04-25T06:21

технологии

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более трети россиян считают использование искусственного интеллекта в СМИ необходимым и закономерным процессом, еще 21% респондентов отмечают, что нейросети - это будущее журналистики, а 22% предлагают запретить их использование в данном виде деятельности, говорится в исследовании Rambler&Co, результаты которого есть у РИА Новости. Среди задач, которые могли бы выполнять языковые модели, четверть россиян называет составление заголовков вместо автора, 23% доверили бы ИИ объяснительные материалы и тематические карточки с инструкциями, 16% - новости спорта. "Каждый десятый (10%) считает, что ИИ хорошо справится с постами для соцсетей, 8% - с оперативными новостями. Ещё 6% прочли бы интервью авторства нейросети, а расследования на основе собранных человеком данных, онлайн-репортажи и лонгриды (большие тексты) от языковой модели выбрали лишь 5%, 4% и 3% соответственно", - отмечается в исследовании. Респонденты также поделились своими опасениями насчёт быстрого развития нейросетей в медиа: 36% участников опроса переживают, что ИИ легко взломать, а 27% считают, что внедрение "цифровых помощников" приведёт к потере журналистских навыков. 21% уверены, что с нейросетями все тексты станут одинаковыми, а потому неинтересными, 16% допускают, что применение языковых моделей может существенно снизить уровень грамотности авторов.

https://ria.ru/20230421/zabolevaniya-1866796008.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии