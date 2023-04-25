https://ria.ru/20230425/smi-1867485247.html
Опрос показал, как россияне относятся к использованию ИИ в СМИ
Опрос показал, как россияне относятся к использованию ИИ в СМИ - РИА Новости, 25.04.2023
Опрос показал, как россияне относятся к использованию ИИ в СМИ
Более трети россиян считают использование искусственного интеллекта в СМИ необходимым и закономерным процессом, еще 21% респондентов отмечают, что нейросети -... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T06:21
2023-04-25T06:21
2023-04-25T06:21
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156036/25/1560362516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26d48d6fb70cde2251a8cd84178e2631.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более трети россиян считают использование искусственного интеллекта в СМИ необходимым и закономерным процессом, еще 21% респондентов отмечают, что нейросети - это будущее журналистики, а 22% предлагают запретить их использование в данном виде деятельности, говорится в исследовании Rambler&Co, результаты которого есть у РИА Новости. Среди задач, которые могли бы выполнять языковые модели, четверть россиян называет составление заголовков вместо автора, 23% доверили бы ИИ объяснительные материалы и тематические карточки с инструкциями, 16% - новости спорта. "Каждый десятый (10%) считает, что ИИ хорошо справится с постами для соцсетей, 8% - с оперативными новостями. Ещё 6% прочли бы интервью авторства нейросети, а расследования на основе собранных человеком данных, онлайн-репортажи и лонгриды (большие тексты) от языковой модели выбрали лишь 5%, 4% и 3% соответственно", - отмечается в исследовании. Респонденты также поделились своими опасениями насчёт быстрого развития нейросетей в медиа: 36% участников опроса переживают, что ИИ легко взломать, а 27% считают, что внедрение "цифровых помощников" приведёт к потере журналистских навыков. 21% уверены, что с нейросетями все тексты станут одинаковыми, а потому неинтересными, 16% допускают, что применение языковых моделей может существенно снизить уровень грамотности авторов.
https://ria.ru/20230421/zabolevaniya-1866796008.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156036/25/1560362516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_060d69583f980466e05ae06a96acc214.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
Опрос показал, как россияне относятся к использованию ИИ в СМИ
Rambler&Co: более трети россиян считают использование ИИ в СМИ необходимым процессом
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более трети россиян считают использование искусственного интеллекта в СМИ необходимым и закономерным процессом, еще 21% респондентов отмечают, что нейросети - это будущее журналистики, а 22% предлагают запретить их использование в данном виде деятельности, говорится в исследовании Rambler&Co, результаты которого есть у РИА Новости.
«
"Отвечая на вопрос о дальнейшем развитии ИИ, 38% респондентов считают его необходимым и закономерным процессом, но с ограничениями. 22% настроены крайне негативно и предлагают запретить использование языковых моделей в журналистике, в то время как 21%, напротив, видят в них будущее СМИ. 19% остановились бы в той точке развития, которая есть сейчас, чтобы глубже изучить технологию", - говорится в исследовании.
Среди задач, которые могли бы выполнять языковые модели, четверть россиян называет составление заголовков вместо автора, 23% доверили бы ИИ объяснительные материалы и тематические карточки с инструкциями, 16% - новости спорта.
"Каждый десятый (10%) считает, что ИИ хорошо справится с постами для соцсетей, 8% - с оперативными новостями. Ещё 6% прочли бы интервью авторства нейросети, а расследования на основе собранных человеком данных, онлайн-репортажи и лонгриды (большие тексты) от языковой модели выбрали лишь 5%, 4% и 3% соответственно", - отмечается в исследовании.
Респонденты также поделились своими опасениями насчёт быстрого развития нейросетей в медиа: 36% участников опроса переживают, что ИИ легко взломать, а 27% считают, что внедрение "цифровых помощников" приведёт к потере журналистских навыков. 21% уверены, что с нейросетями все тексты станут одинаковыми, а потому неинтересными, 16% допускают, что применение языковых моделей может существенно снизить уровень грамотности авторов.
ИИ сможет распознавать еще около 30 заболеваний в Москве, заявил Собянин