https://ria.ru/20230425/sma-1867536179.html

Нескольких детей со СМА начали лечить отечественным препаратом

Нескольких детей со СМА начали лечить отечественным препаратом - РИА Новости, 25.04.2023

Нескольких детей со СМА начали лечить отечественным препаратом

Несколько детей в рамках клинических исследований получили отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) - аналог "Золгенсма", заявил министр... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:30

2023-04-25T11:30

2023-04-25T11:30

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Несколько детей в рамках клинических исследований получили отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) - аналог "Золгенсма", заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "По спинальной мышечной атрофии уже такая наша с вами победа, что такие дети сегодня получают такое дорогостоящее лечение. На клиническое исследование вышел отечественный препарат - аналог "Золгенсма", сегодня уже несколько детей получили первые инъекции", - сказал Мурашко на заседании президиума совета законодателей РФ. При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни - "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Последний является самым дорогим лекарством в мире.

https://ria.ru/20220812/sma-1809189876.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко