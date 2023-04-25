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Нескольких детей со СМА начали лечить отечественным препаратом - РИА Новости, 25.04.2023
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11:30 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/sma-1867536179.html
Нескольких детей со СМА начали лечить отечественным препаратом
Нескольких детей со СМА начали лечить отечественным препаратом - РИА Новости, 25.04.2023
Нескольких детей со СМА начали лечить отечественным препаратом
Несколько детей в рамках клинических исследований получили отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) - аналог "Золгенсма", заявил министр... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:30
2023-04-25T11:30
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Несколько детей в рамках клинических исследований получили отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) - аналог "Золгенсма", заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "По спинальной мышечной атрофии уже такая наша с вами победа, что такие дети сегодня получают такое дорогостоящее лечение. На клиническое исследование вышел отечественный препарат - аналог "Золгенсма", сегодня уже несколько детей получили первые инъекции", - сказал Мурашко на заседании президиума совета законодателей РФ. При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни - "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Последний является самым дорогим лекарством в мире.
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Нескольких детей со СМА начали лечить отечественным препаратом

Несколько детей начали получать отечественный препарат от СМА в рамках исследования

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Несколько детей в рамках клинических исследований получили отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) - аналог "Золгенсма", заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По спинальной мышечной атрофии уже такая наша с вами победа, что такие дети сегодня получают такое дорогостоящее лечение. На клиническое исследование вышел отечественный препарат - аналог "Золгенсма", сегодня уже несколько детей получили первые инъекции", - сказал Мурашко на заседании президиума совета законодателей РФ.
При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни - "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Последний является самым дорогим лекарством в мире.
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ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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