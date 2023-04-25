https://ria.ru/20230425/sma-1867536179.html
Нескольких детей со СМА начали лечить отечественным препаратом
Нескольких детей со СМА начали лечить отечественным препаратом - РИА Новости, 25.04.2023
Нескольких детей со СМА начали лечить отечественным препаратом
Несколько детей в рамках клинических исследований получили отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) - аналог "Золгенсма", заявил министр... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:30
2023-04-25T11:30
2023-04-25T11:30
общество
россия
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839228237_0:222:3212:2029_1920x0_80_0_0_b33917f41da70202d847bbf4faa230dd.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Несколько детей в рамках клинических исследований получили отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) - аналог "Золгенсма", заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "По спинальной мышечной атрофии уже такая наша с вами победа, что такие дети сегодня получают такое дорогостоящее лечение. На клиническое исследование вышел отечественный препарат - аналог "Золгенсма", сегодня уже несколько детей получили первые инъекции", - сказал Мурашко на заседании президиума совета законодателей РФ. При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни - "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Последний является самым дорогим лекарством в мире.
https://ria.ru/20220812/sma-1809189876.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839228237_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_6335098b778811c748c4cd5e012325ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Нескольких детей со СМА начали лечить отечественным препаратом
Несколько детей начали получать отечественный препарат от СМА в рамках исследования