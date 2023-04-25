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В Югре ликвидировали открытое горение на складе "Сургутнефтегаза" - РИА Новости, 25.04.2023
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09:27 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/sklad-1867497799.html
В Югре ликвидировали открытое горение на складе "Сургутнефтегаза"
В Югре ликвидировали открытое горение на складе "Сургутнефтегаза" - РИА Новости, 25.04.2023
В Югре ликвидировали открытое горение на складе "Сургутнефтегаза"
Открытое горение кровли неэксплуатируемого склада ПАО "Сургутнефтегаз" ликвидировано на площади 70 квадратных метров, сообщает региональной главк МЧС. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:27
2023-04-25T09:27
происшествия
сургутнефтегаз
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Открытое горение кровли неэксплуатируемого склада ПАО "Сургутнефтегаз" ликвидировано на площади 70 квадратных метров, сообщает региональной главк МЧС. Сообщение о возгорании кровли неэксплуатируемого склада "Сургутнефтегаза" поступило в 7.59 мск. По прибытию пожарных наблюдалось горение кровли на площади 50 квадратных метров, сообщали РИА Новости в спасательном ведомстве. "В 10.46 (08.46 мск) ликвидация открытого горения на площади 70 квадратных метров. На месте работают органы дознания МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230425/pozhary-1867483778.html
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происшествия, сургутнефтегаз, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Сургутнефтегаз, Ханты-Мансийский автономный округ
В Югре ликвидировали открытое горение на складе "Сургутнефтегаза"

В Югре ликвидировали открытое горение на неэксплуатируемом складе "Сургутнефтегаза"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Открытое горение кровли неэксплуатируемого склада ПАО "Сургутнефтегаз" ликвидировано на площади 70 квадратных метров, сообщает региональной главк МЧС.
Сообщение о возгорании кровли неэксплуатируемого склада "Сургутнефтегаза" поступило в 7.59 мск. По прибытию пожарных наблюдалось горение кровли на площади 50 квадратных метров, сообщали РИА Новости в спасательном ведомстве.
"В 10.46 (08.46 мск) ликвидация открытого горения на площади 70 квадратных метров. На месте работают органы дознания МЧС России", - говорится в сообщении.
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