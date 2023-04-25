https://ria.ru/20230425/sklad-1867497799.html

В Югре ликвидировали открытое горение на складе "Сургутнефтегаза"

В Югре ликвидировали открытое горение на складе "Сургутнефтегаза" - РИА Новости, 25.04.2023

В Югре ликвидировали открытое горение на складе "Сургутнефтегаза"

Открытое горение кровли неэксплуатируемого склада ПАО "Сургутнефтегаз" ликвидировано на площади 70 квадратных метров, сообщает региональной главк МЧС. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T09:27

2023-04-25T09:27

2023-04-25T09:27

происшествия

сургутнефтегаз

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Открытое горение кровли неэксплуатируемого склада ПАО "Сургутнефтегаз" ликвидировано на площади 70 квадратных метров, сообщает региональной главк МЧС. Сообщение о возгорании кровли неэксплуатируемого склада "Сургутнефтегаза" поступило в 7.59 мск. По прибытию пожарных наблюдалось горение кровли на площади 50 квадратных метров, сообщали РИА Новости в спасательном ведомстве. "В 10.46 (08.46 мск) ликвидация открытого горения на площади 70 квадратных метров. На месте работают органы дознания МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230425/pozhary-1867483778.html

ханты-мансийский автономный округ

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сургутнефтегаз, ханты-мансийский автономный округ