https://ria.ru/20230425/siriya-1867612643.html

Министры обороны России, Ирана, Сирии и Турции провели переговоры в Москве

Министры обороны России, Ирана, Сирии и Турции провели переговоры в Москве - РИА Новости, 25.04.2023

Министры обороны России, Ирана, Сирии и Турции провели переговоры в Москве

Министры обороны РФ, Ирана, Сирии и Турции обсудили в Москве вопросы укрепления безопасности в Сирии и нормализации сирийско-турецких отношений, сообщили в... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:02

2023-04-25T15:02

2023-04-25T15:02

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Министры обороны РФ, Ирана, Сирии и Турции обсудили в Москве вопросы укрепления безопасности в Сирии и нормализации сирийско-турецких отношений, сообщили в Минобороны РФ."25 апреля с.г. в Москве состоялись четырехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. В ходе встречи обсуждены практические шаги в области укрепления безопасности в Сирийской Арабской Республике и нормализации сирийско-турецких отношений", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что "отдельное внимание уделено вопросам противодействия всем проявлениям террористических угроз, борьбе со всеми экстремистскими группировками на территории Сирии".Как уточнили в Минобороны, по итогам переговоров стороны подтвердили стремление к сохранению территориальной целостности Сирии, а также необходимость активизации усилий для скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину. "Главы оборонных ведомств особо подчеркнули конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике и регионе в целом", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230409/vstrecha-1864078170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, россия, турция, иран