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Символ Года педагога и наставника украсил фасад Останкинской телебашни
Символ Года педагога и наставника украсил фасад Останкинской телебашни - РИА Новости, 25.04.2023
Символ Года педагога и наставника украсил фасад Останкинской телебашни
Медиафасад главной телебашни страны дополнен новой тематической инсталляцией: здесь транслируется видео, оформленное в соответствии с фирменным стилем Года... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:26
2023-04-25T16:26
2023-04-25T16:26
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Медиафасад главной телебашни страны дополнен новой тематической инсталляцией: здесь транслируется видео, оформленное в соответствии с фирменным стилем Года педагога и наставника, главный символ которого – пеликан.Пеликан был изображен на гербе Московского воспитательного дома, который в 1763 году открыла Екатерина II. В заведении обездоленным детям давали кров и образование. И вот уже несколько столетий птица, которая "себя не жалея, питает птенцов", символизирует наставничество, воспитание и родительскую любовь.В рамках мероприятий Года педагога и наставника на Останкинской телебашне будет организована не только трансляция тематических видеороликов: здесь пройдут совместные с Минпросвещения России просветительские акции и образовательные мероприятия для педагогов и учащихся всех регионов России.Для гостей телебашни планируется запуск тематических экскурсий и мастер-классов, а для педагогов – образовательный интенсив "Педсовет Включайся" совместно с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей.Кроме того, по уже сложившейся традиции в рамках Большой учительской недели, которая состоится 2–8 октября 2023 года, планируется организовать торжественные мероприятия и чествования победителей профессионального конкурса "Учитель года" на самом высоком пьедестале Москвы – Останкинской телебашне.
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общество
Год педагога и наставника, Общество
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Медиафасад главной телебашни страны дополнен новой тематической инсталляцией: здесь транслируется видео, оформленное в соответствии с фирменным стилем Года педагога и наставника, главный символ которого – пеликан.
Пеликан был изображен на гербе Московского воспитательного дома, который в 1763 году открыла Екатерина II. В заведении обездоленным детям давали кров и образование. И вот уже несколько столетий птица, которая "себя не жалея, питает птенцов", символизирует наставничество, воспитание и родительскую любовь.
В рамках мероприятий Года педагога и наставника на Останкинской телебашне будет организована не только трансляция тематических видеороликов: здесь пройдут совместные с Минпросвещения России просветительские акции и образовательные мероприятия для педагогов и учащихся всех регионов России.
Для гостей телебашни планируется запуск тематических экскурсий и мастер-классов, а для педагогов – образовательный интенсив "Педсовет Включайся" совместно с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей.
Кроме того, по уже сложившейся традиции в рамках Большой учительской недели, которая состоится 2–8 октября 2023 года, планируется организовать торжественные мероприятия и чествования победителей профессионального конкурса "Учитель года" на самом высоком пьедестале Москвы – Останкинской телебашне.