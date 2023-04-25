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В России планируют производить компоненты для регенеративной медицины - РИА Новости, 25.04.2023
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06:41 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/silkins-1867485944.html
В России планируют производить компоненты для регенеративной медицины
В России планируют производить компоненты для регенеративной медицины - РИА Новости, 25.04.2023
В России планируют производить компоненты для регенеративной медицины
Российский стартап Silkins хочет запустить лабораторию, в которой будут производить компоненты для регенеративной медицины и косметологии - как сообщили РИА... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T06:41
2023-04-25T06:41
россия
технологии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский стартап Silkins хочет запустить лабораторию, в которой будут производить компоненты для регенеративной медицины и косметологии - как сообщили РИА Новости в пресс-центре платформы НТИ, это позволит снизить зависимость российских производителей от зарубежного сырья. Как рассказал автор идеи, генеральный директор стартапа SilkIns Дауддин Дауди, лаборатория будет производить инновационные материалы. Часть из них уже создана и внедряется на рынок - это белки серицин, фиброин, спидроин, которые стимулируют внутриклеточные процессы, ответственные за питание кожи, успокоение и ускоренное заживление. "Открытие лаборатории планируется уже в этом году, поскольку есть и команда, и разработки, и договоренности с кафедрой эстетической косметологии Сеченовского университета о создании первого в России инновационного центра косметологии", - добавил Дауди. Авторы проекта отметили, что в первую очередь в лаборатории начнут производить компоненты для гелей для быстрого заживления ран на основе фиброина и спидроина, уходового крема для комплексного питания кожи, а также разлагаемого пластыря для быстрого восстановления после косметических процедур. На втором этапе в лаборатории планируют запустить производство медицинского крема на основе раствора белков и флавоноидов для более серьезных заболеваний кожи, первая партия может появиться на рынке уже этим летом. Ранее пресс-служба платформы НТИ сообщала, что Silkins разработал крем с белками на основе паутины, который заживляет и омолаживает кожу, а также борется с несовершенствами. Тогда уточнялось, что разработка прошла исследования in vitro и доказала свою эффективность, а компания уже изготовила первую линейку продукции и занимается получением патента РФ.
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россия, технологии
Россия, Технологии
В России планируют производить компоненты для регенеративной медицины

В России планируют производить компоненты заживляющих гелей и рассасывающихся пластырей

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comНа приеме у врача
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
На приеме у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский стартап Silkins хочет запустить лабораторию, в которой будут производить компоненты для регенеративной медицины и косметологии - как сообщили РИА Новости в пресс-центре платформы НТИ, это позволит снизить зависимость российских производителей от зарубежного сырья.
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"В России могут запустить производство инновационных материалов для регенеративной медицины и косметологии, что позволит снизить зависимость российских производителей косметической и медицинской продукции от зарубежного сырья. О планах создать соответствующую лабораторию заявила компания Silkins, участвующая в форуме "Сильные идеи для нового времени", - говорится в сообщении.
Как рассказал автор идеи, генеральный директор стартапа SilkIns Дауддин Дауди, лаборатория будет производить инновационные материалы. Часть из них уже создана и внедряется на рынок - это белки серицин, фиброин, спидроин, которые стимулируют внутриклеточные процессы, ответственные за питание кожи, успокоение и ускоренное заживление.
"Открытие лаборатории планируется уже в этом году, поскольку есть и команда, и разработки, и договоренности с кафедрой эстетической косметологии Сеченовского университета о создании первого в России инновационного центра косметологии", - добавил Дауди.
Авторы проекта отметили, что в первую очередь в лаборатории начнут производить компоненты для гелей для быстрого заживления ран на основе фиброина и спидроина, уходового крема для комплексного питания кожи, а также разлагаемого пластыря для быстрого восстановления после косметических процедур. На втором этапе в лаборатории планируют запустить производство медицинского крема на основе раствора белков и флавоноидов для более серьезных заболеваний кожи, первая партия может появиться на рынке уже этим летом.
Ранее пресс-служба платформы НТИ сообщала, что Silkins разработал крем с белками на основе паутины, который заживляет и омолаживает кожу, а также борется с несовершенствами. Тогда уточнялось, что разработка прошла исследования in vitro и доказала свою эффективность, а компания уже изготовила первую линейку продукции и занимается получением патента РФ.
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