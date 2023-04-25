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Глава минобороны КНР примет участие в совещании министров обороны стран ШОС
Глава минобороны КНР примет участие в совещании министров обороны стран ШОС - РИА Новости, 25.04.2023
Глава минобороны КНР примет участие в совещании министров обороны стран ШОС
Министр обороны КНР Ли Шанфу 27-28 апреля примет участие во встрече глав минобороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T05:56
2023-04-25T05:56
2023-04-25T05:59
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ПЕКИН, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны КНР Ли Шанфу 27-28 апреля примет участие во встрече глав минобороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели, сообщает во вторник оборонное ведомство Китая."Член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу по приглашению с 27 по 28 апреля примет участие во встрече министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели в Индии", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте министерства обороны Китая в социальной сети WeChat.Отмечается, что Ли Шанфу выступит с речью на конференции и встретится с главами делегаций соответствующих стран для обмена мнениями по международной и региональной ситуации, сотрудничеству в области обороны и безопасности и другим вопросам.
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Глава минобороны КНР примет участие в совещании министров обороны стран ШОС
Глава минобороны КНР примет 27-28 апреля участие в совещании министров обороны стран ШОС