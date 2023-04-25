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Глава минобороны КНР примет участие в совещании министров обороны стран ШОС - РИА Новости, 25.04.2023
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05:56 25.04.2023 (обновлено: 05:59 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/shos-1867484297.html
Глава минобороны КНР примет участие в совещании министров обороны стран ШОС
Глава минобороны КНР примет участие в совещании министров обороны стран ШОС - РИА Новости, 25.04.2023
Глава минобороны КНР примет участие в совещании министров обороны стран ШОС
Министр обороны КНР Ли Шанфу 27-28 апреля примет участие во встрече глав минобороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T05:56
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минобороны китая
китай
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ПЕКИН, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны КНР Ли Шанфу 27-28 апреля примет участие во встрече глав минобороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели, сообщает во вторник оборонное ведомство Китая."Член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу по приглашению с 27 по 28 апреля примет участие во встрече министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели в Индии", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте министерства обороны Китая в социальной сети WeChat.Отмечается, что Ли Шанфу выступит с речью на конференции и встретится с главами делегаций соответствующих стран для обмена мнениями по международной и региональной ситуации, сотрудничеству в области обороны и безопасности и другим вопросам.
https://ria.ru/20230425/shos-1867482000.html
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Минобороны Китая, Китай, Ли Шанфу, Минобороны КНР, ШОС, WeChat, Нью-Дели
Глава минобороны КНР примет участие в совещании министров обороны стран ШОС

Глава минобороны КНР примет 27-28 апреля участие в совещании министров обороны стран ШОС

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны КНР Ли Шанфу 27-28 апреля примет участие во встрече глав минобороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели, сообщает во вторник оборонное ведомство Китая.
"Член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу по приглашению с 27 по 28 апреля примет участие во встрече министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели в Индии", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте министерства обороны Китая в социальной сети WeChat.
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Отмечается, что Ли Шанфу выступит с речью на конференции и встретится с главами делегаций соответствующих стран для обмена мнениями по международной и региональной ситуации, сотрудничеству в области обороны и безопасности и другим вопросам.
 
Минобороны КитаяКитайЛи ШанфуМинобороны КНРШОСWeChatНью-Дели
 
 
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