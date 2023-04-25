https://ria.ru/20230425/shos-1867484297.html

Глава минобороны КНР примет участие в совещании министров обороны стран ШОС

Глава минобороны КНР примет участие в совещании министров обороны стран ШОС - РИА Новости, 25.04.2023

Глава минобороны КНР примет участие в совещании министров обороны стран ШОС

Министр обороны КНР Ли Шанфу 27-28 апреля примет участие во встрече глав минобороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T05:56

2023-04-25T05:56

2023-04-25T05:59

минобороны китая

китай

ли шанфу

минобороны кнр

шос

wechat

нью-дели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg

ПЕКИН, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны КНР Ли Шанфу 27-28 апреля примет участие во встрече глав минобороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели, сообщает во вторник оборонное ведомство Китая."Член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу по приглашению с 27 по 28 апреля примет участие во встрече министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели в Индии", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте министерства обороны Китая в социальной сети WeChat.Отмечается, что Ли Шанфу выступит с речью на конференции и встретится с главами делегаций соответствующих стран для обмена мнениями по международной и региональной ситуации, сотрудничеству в области обороны и безопасности и другим вопросам.

https://ria.ru/20230425/shos-1867482000.html

китай

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минобороны китая, китай, ли шанфу, минобороны кнр, шос, wechat, нью-дели