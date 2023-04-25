https://ria.ru/20230425/shos-1867482000.html

В ШОС разрабатывают дорожную карту перехода на расчеты в нацвалюте

В ШОС разрабатывают дорожную карту перехода на расчеты в нацвалюте - РИА Новости, 25.04.2023

В ШОС разрабатывают дорожную карту перехода на расчеты в нацвалюте

В рамках Шанхайской организации сотрудничества разрабатывается дорожная карта перехода на расчеты в национальных валютах, заявил заместитель генерального... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T04:44

2023-04-25T04:44

2023-04-25T04:44

шос

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. В рамках Шанхайской организации сотрудничества разрабатывается дорожная карта перехода на расчеты в национальных валютах, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов. По его словам, чтобы полностью отказаться от доллара, надо еще многое сделать и пройти немалый путь. "Что касается введения какой-то единой валюты ШОС, этот вопрос пока не стоит так, и такой цели пока не ставится. Ну а дальше будем смотреть", - сказал замгенсека ШОС.

https://ria.ru/20230420/deyatelnost-1866515421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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