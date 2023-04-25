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В ШОС разрабатывают дорожную карту перехода на расчеты в нацвалюте
В ШОС разрабатывают дорожную карту перехода на расчеты в нацвалюте - РИА Новости, 25.04.2023
В ШОС разрабатывают дорожную карту перехода на расчеты в нацвалюте
В рамках Шанхайской организации сотрудничества разрабатывается дорожная карта перехода на расчеты в национальных валютах, заявил заместитель генерального... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T04:44
2023-04-25T04:44
2023-04-25T04:44
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. В рамках Шанхайской организации сотрудничества разрабатывается дорожная карта перехода на расчеты в национальных валютах, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов. По его словам, чтобы полностью отказаться от доллара, надо еще многое сделать и пройти немалый путь. "Что касается введения какой-то единой валюты ШОС, этот вопрос пока не стоит так, и такой цели пока не ставится. Ну а дальше будем смотреть", - сказал замгенсека ШОС.
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шос
В ШОС разрабатывают дорожную карту перехода на расчеты в нацвалюте
Замглавы ШОС Логвинов заявил о работе над дорожной картой перехода на расчеты в нацвалюте
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. В рамках Шанхайской организации сотрудничества разрабатывается дорожная карта перехода на расчеты в национальных валютах, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.
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"Разрабатывается дорожная карта перехода на расчеты в национальных валютах. Работа ведется серьезная и предметная. Процесс далеко не простой, потому что, к сожалению, доллар как резервная мировая валюта слишком глубоко встроен, в том числе и в национальные валютные системы", - отметил Логвинов в эфире канала "Беларусь 1" в понедельник.
По его словам, чтобы полностью отказаться от доллара, надо еще многое сделать и пройти немалый путь.
"Что касается введения какой-то единой валюты ШОС, этот вопрос пока не стоит так, и такой цели пока не ставится. Ну а дальше будем смотреть", - сказал замгенсека ШОС.
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