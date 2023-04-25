https://ria.ru/20230425/shkola-1867544261.html
Украинские войска открыли огонь по школе в Запорожской области
Украинские войска открыли огонь по школе в Запорожской области - РИА Новости, 25.04.2023
Украинские войска открыли огонь по школе в Запорожской области
Украинские войска открыли огонь по школе в селе Великая Знаменка Запорожской области, детой в срочном порядке эвакуировали, сообщил глава запорожского движения... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:00
2023-04-25T12:00
2023-04-25T12:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по школе в селе Великая Знаменка Запорожской области, детой в срочном порядке эвакуировали, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня боевики ВСУ продолжили обстрел крупного запорожского села Великая Знаменка, расположенного на берегу Днепра в нескольких километрах западнее Запорожской АЭС", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, под прицельный обстрел попала местная школа. "На данный момент известно об одном погибшем и одном раненом среди мирного населения. В срочном порядке проведена эвакуация детей. Обстрел продолжается", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230425/ssha-1867501506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Украинские войска открыли огонь по школе в Запорожской области
Украинские войска открыли огонь по школе в селе Великая Знаменка в Запорожской области