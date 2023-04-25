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Украинские войска открыли огонь по школе в Запорожской области - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/shkola-1867544261.html
Украинские войска открыли огонь по школе в Запорожской области
Украинские войска открыли огонь по школе в Запорожской области - РИА Новости, 25.04.2023
Украинские войска открыли огонь по школе в Запорожской области
Украинские войска открыли огонь по школе в селе Великая Знаменка Запорожской области, детой в срочном порядке эвакуировали, сообщил глава запорожского движения... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:00
2023-04-25T12:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
днепр (город)
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по школе в селе Великая Знаменка Запорожской области, детой в срочном порядке эвакуировали, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня боевики ВСУ продолжили обстрел крупного запорожского села Великая Знаменка, расположенного на берегу Днепра в нескольких километрах западнее Запорожской АЭС", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, под прицельный обстрел попала местная школа. "На данный момент известно об одном погибшем и одном раненом среди мирного населения. В срочном порядке проведена эвакуация детей. Обстрел продолжается", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область, днепр (город), киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Днепр (город), Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Украинские войска открыли огонь по школе в Запорожской области

Украинские войска открыли огонь по школе в селе Великая Знаменка в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по школе в селе Великая Знаменка Запорожской области, детой в срочном порядке эвакуировали, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня боевики ВСУ продолжили обстрел крупного запорожского села Великая Знаменка, расположенного на берегу Днепра в нескольких километрах западнее Запорожской АЭС", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
По его словам, под прицельный обстрел попала местная школа.
"На данный момент известно об одном погибшем и одном раненом среди мирного населения. В срочном порядке проведена эвакуация детей. Обстрел продолжается", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДнепр (город)КиевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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