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Украинские войска открыли огонь по школе в Запорожской области

Украинские войска открыли огонь по школе в Запорожской области - РИА Новости, 25.04.2023

Украинские войска открыли огонь по школе в Запорожской области

Украинские войска открыли огонь по школе в селе Великая Знаменка Запорожской области, детой в срочном порядке эвакуировали, сообщил глава запорожского движения... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:00

2023-04-25T12:00

2023-04-25T12:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

днепр (город)

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по школе в селе Великая Знаменка Запорожской области, детой в срочном порядке эвакуировали, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня боевики ВСУ продолжили обстрел крупного запорожского села Великая Знаменка, расположенного на берегу Днепра в нескольких километрах западнее Запорожской АЭС", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, под прицельный обстрел попала местная школа. "На данный момент известно об одном погибшем и одном раненом среди мирного населения. В срочном порядке проведена эвакуация детей. Обстрел продолжается", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230425/ssha-1867501506.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, днепр (город), киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия