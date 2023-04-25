https://ria.ru/20230425/sevastopol-1867661500.html

Украинская разведка признала причастность к атаке на бухту Севастополя

Украинская разведка признала причастность к атаке на бухту Севастополя - РИА Новости, 25.04.2023

Украинская разведка признала причастность к атаке на бухту Севастополя

Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Андрей Юсов подтвердил, что за атакой надводных беспилотников по бухте Севастополя стоит Украина,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:03

2023-04-25T17:03

2023-04-25T17:06

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Андрей Юсов подтвердил, что за атакой надводных беспилотников по бухте Севастополя стоит Украина, передает издание "Общественное". Ранее в минобороны РФ сообщили, что Киев попытался атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены, потерь нет. "Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновой сделкой, которая предусматривает украинские порты и гражданские порты", — приводит слова Юсова издание. По словам спикера ГУР, "Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, которые касаются зернового коридора".

https://ria.ru/20230325/sudokhodstvo-1860552570.html

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севастополь

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, севастополь, ситуация в днр и лнр