https://ria.ru/20230425/sevastopol-1867661500.html
Украинская разведка признала причастность к атаке на бухту Севастополя
Украинская разведка признала причастность к атаке на бухту Севастополя - РИА Новости, 25.04.2023
Украинская разведка признала причастность к атаке на бухту Севастополя
Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Андрей Юсов подтвердил, что за атакой надводных беспилотников по бухте Севастополя стоит Украина,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:03
2023-04-25T17:03
2023-04-25T17:06
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Андрей Юсов подтвердил, что за атакой надводных беспилотников по бухте Севастополя стоит Украина, передает издание "Общественное". Ранее в минобороны РФ сообщили, что Киев попытался атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены, потерь нет. "Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновой сделкой, которая предусматривает украинские порты и гражданские порты", — приводит слова Юсова издание. По словам спикера ГУР, "Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, которые касаются зернового коридора".
https://ria.ru/20230325/sudokhodstvo-1860552570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, севастополь, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Севастополь, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинская разведка признала причастность к атаке на бухту Севастополя
"Общественное": украинская разведка подтвердила причастность к атаке на бухту Севастополя