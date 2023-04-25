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Украинская разведка признала причастность к атаке на бухту Севастополя - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:03 25.04.2023 (обновлено: 17:06 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/sevastopol-1867661500.html
Украинская разведка признала причастность к атаке на бухту Севастополя
Украинская разведка признала причастность к атаке на бухту Севастополя - РИА Новости, 25.04.2023
Украинская разведка признала причастность к атаке на бухту Севастополя
Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Андрей Юсов подтвердил, что за атакой надводных беспилотников по бухте Севастополя стоит Украина,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:03
2023-04-25T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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севастополь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Андрей Юсов подтвердил, что за атакой надводных беспилотников по бухте Севастополя стоит Украина, передает издание "Общественное". Ранее в минобороны РФ сообщили, что Киев попытался атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены, потерь нет. "Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновой сделкой, которая предусматривает украинские порты и гражданские порты", — приводит слова Юсова издание. По словам спикера ГУР, "Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, которые касаются зернового коридора".
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в мире, украина, россия, севастополь, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Севастополь, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинская разведка признала причастность к атаке на бухту Севастополя

"Общественное": украинская разведка подтвердила причастность к атаке на бухту Севастополя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Андрей Юсов подтвердил, что за атакой надводных беспилотников по бухте Севастополя стоит Украина, передает издание "Общественное".
Ранее в минобороны РФ сообщили, что Киев попытался атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены, потерь нет.
"Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновой сделкой, которая предусматривает украинские порты и гражданские порты", — приводит слова Юсова издание.
По словам спикера ГУР, "Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, которые касаются зернового коридора".
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