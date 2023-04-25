https://ria.ru/20230425/sdelka-1867737574.html

Лавров объяснил, почему Россия не обсуждает с Китаем зерновую сделку

Лавров объяснил, почему Россия не обсуждает с Китаем зерновую сделку - РИА Новости, 25.04.2023

Лавров объяснил, почему Россия не обсуждает с Китаем зерновую сделку

Россия не обсуждает с Китаем "черноморскую зерновую инициативу" в контексте двусторонней торговли, так как и без нее имеет возможность торговать с Пекином по... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T21:26

2023-04-25T21:26

2023-04-25T21:36

экономика

китай

пекин

россия

сергей лавров

зерновая сделка

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ООН, 25 апр – РИА Новости. Россия не обсуждает с Китаем "черноморскую зерновую инициативу" в контексте двусторонней торговли, так как и без нее имеет возможность торговать с Пекином по сухопутным границам, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. Ему задали вопрос о том, просит ли Китай (который якобы больше других стран, по словам корреспондента, получает от "черноморской зерновой инициативы"), чтобы Москва продлила действие "продуктовой сделки", истекающей 18 мая. "Сразу скажу, что мы эту тему не обсуждаем с нашими партнерами из КНР, в том числе, наверное, и по чисто прагматичным соображениям, исходя из того, что у нас с КНР есть общие границы, через которые налажен экспорт и импорт, и черноморские просторы совершенно не нужны для того, чтобы Китай закупал наше зерно, да и вообще зерно в других странах, прилегающих к России – Казахстан, например", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20230425/sdelka-1867727849.html

китай

пекин

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, китай, пекин, россия, сергей лавров, зерновая сделка