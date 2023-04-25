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Лавров объяснил, почему Россия не обсуждает с Китаем зерновую сделку - РИА Новости, 25.04.2023
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21:26 25.04.2023 (обновлено: 21:36 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/sdelka-1867737574.html
Лавров объяснил, почему Россия не обсуждает с Китаем зерновую сделку
Лавров объяснил, почему Россия не обсуждает с Китаем зерновую сделку - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров объяснил, почему Россия не обсуждает с Китаем зерновую сделку
Россия не обсуждает с Китаем "черноморскую зерновую инициативу" в контексте двусторонней торговли, так как и без нее имеет возможность торговать с Пекином по... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T21:26
2023-04-25T21:36
экономика
китай
пекин
россия
сергей лавров
зерновая сделка
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ООН, 25 апр – РИА Новости. Россия не обсуждает с Китаем "черноморскую зерновую инициативу" в контексте двусторонней торговли, так как и без нее имеет возможность торговать с Пекином по сухопутным границам, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. Ему задали вопрос о том, просит ли Китай (который якобы больше других стран, по словам корреспондента, получает от "черноморской зерновой инициативы"), чтобы Москва продлила действие "продуктовой сделки", истекающей 18 мая. "Сразу скажу, что мы эту тему не обсуждаем с нашими партнерами из КНР, в том числе, наверное, и по чисто прагматичным соображениям, исходя из того, что у нас с КНР есть общие границы, через которые налажен экспорт и импорт, и черноморские просторы совершенно не нужны для того, чтобы Китай закупал наше зерно, да и вообще зерно в других странах, прилегающих к России – Казахстан, например", - сказал Лавров.
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китай
пекин
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экономика, китай, пекин, россия, сергей лавров, зерновая сделка
Экономика, Китай, Пекин, Россия, Сергей Лавров, Зерновая сделка
Лавров объяснил, почему Россия не обсуждает с Китаем зерновую сделку

Лавров: Россия не обсуждает с Китаем зерновую сделку, так как торгует с ним и без нее

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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ООН, 25 апр – РИА Новости. Россия не обсуждает с Китаем "черноморскую зерновую инициативу" в контексте двусторонней торговли, так как и без нее имеет возможность торговать с Пекином по сухопутным границам, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ему задали вопрос о том, просит ли Китай (который якобы больше других стран, по словам корреспондента, получает от "черноморской зерновой инициативы"), чтобы Москва продлила действие "продуктовой сделки", истекающей 18 мая.
"Сразу скажу, что мы эту тему не обсуждаем с нашими партнерами из КНР, в том числе, наверное, и по чисто прагматичным соображениям, исходя из того, что у нас с КНР есть общие границы, через которые налажен экспорт и импорт, и черноморские просторы совершенно не нужны для того, чтобы Китай закупал наше зерно, да и вообще зерно в других странах, прилегающих к России – Казахстан, например", - сказал Лавров.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Лавров заявил, что ситуация с зерновой сделкой находится в тупике
Вчера, 20:15
 
ЭкономикаКитайПекинРоссияСергей ЛавровЗерновая сделка
 
 
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