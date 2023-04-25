https://ria.ru/20230425/sdelka-1867727849.html

Лавров заявил, что ситуация с зерновой сделкой находится в тупике

Лавров заявил, что ситуация с зерновой сделкой находится в тупике - РИА Новости, 25.04.2023

Лавров заявил, что ситуация с зерновой сделкой находится в тупике

Ситуация вокруг "зерновой сделки" находится в тупике, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T20:15

2023-04-25T20:15

2023-04-25T20:33

сергей лавров

в мире

россия

цены на нефть

оон

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ООН, 25 апр – РИА Новости. Ситуация вокруг "зерновой сделки" находится в тупике, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается письма, которое вчера генсек передал на имя президента Путина, я надеюсь, что оно не утекло, потому что - это личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны-члена ООН. Если ее предали гласности - эту бумагу, это будет не очень прилично", -сказал Лавров."Это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами", - подчеркнул он

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сергей лавров, в мире, россия, цены на нефть, оон