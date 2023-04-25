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Лавров заявил, что ситуация с зерновой сделкой находится в тупике
Лавров заявил, что ситуация с зерновой сделкой находится в тупике - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров заявил, что ситуация с зерновой сделкой находится в тупике
Ситуация вокруг "зерновой сделки" находится в тупике, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:15
2023-04-25T20:15
2023-04-25T20:33
сергей лавров
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ООН, 25 апр – РИА Новости. Ситуация вокруг "зерновой сделки" находится в тупике, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается письма, которое вчера генсек передал на имя президента Путина, я надеюсь, что оно не утекло, потому что - это личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны-члена ООН. Если ее предали гласности - эту бумагу, это будет не очень прилично", -сказал Лавров."Это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами", - подчеркнул он
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сергей лавров, в мире, россия, цены на нефть, оон
Сергей Лавров, В мире, Россия, Цены на нефть, ООН
Лавров заявил, что ситуация с зерновой сделкой находится в тупике
Глава МИД Лавров заявил, что ситуация с зерновой сделкой находится в тупике