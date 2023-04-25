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Россия может не зависеть от вводящего санкции Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023
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22:55 25.04.2023 (обновлено: 22:56 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/sanktsii-1867746787.html
Россия может не зависеть от вводящего санкции Запада, заявил Лавров
Россия может не зависеть от вводящего санкции Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023
Россия может не зависеть от вводящего санкции Запада, заявил Лавров
Россия имеет все возможности, чтобы не зависеть от Запада, вводящего против страны санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T22:55
2023-04-25T22:56
россия
сша
сергей лавров
оон
санкции
санкции в отношении россии
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Россия имеет все возможности, чтобы не зависеть от Запада, вводящего против страны санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник. "Санкции против России действительно такие, которых никто никогда не видел и даже не мог себе вообразить. Но это для нас вопрос решенный: мы имеем все возможности для того, чтобы не зависеть от такого рода поведения доказавших свою полную недоговороспособность западных коллег", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.
https://ria.ru/20230425/ekonomika-1867736457.html
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россия, сша, сергей лавров, оон, санкции, санкции в отношении россии
Россия, США, Сергей Лавров, ООН, Санкции, Санкции в отношении России
Россия может не зависеть от вводящего санкции Запада, заявил Лавров

Лавров: у России есть все возможности, чтобы не зависеть от вводящего санкции Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 апр - РИА Новости. Россия имеет все возможности, чтобы не зависеть от Запада, вводящего против страны санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник.
"Санкции против России действительно такие, которых никто никогда не видел и даже не мог себе вообразить. Но это для нас вопрос решенный: мы имеем все возможности для того, чтобы не зависеть от такого рода поведения доказавших свою полную недоговороспособность западных коллег", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Лавров отметил устойчивое желание США разрушить экономику России
Вчера, 21:15
 
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