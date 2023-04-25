https://ria.ru/20230425/sanktsii-1867746787.html

Россия может не зависеть от вводящего санкции Запада, заявил Лавров

Россия может не зависеть от вводящего санкции Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023

Россия может не зависеть от вводящего санкции Запада, заявил Лавров

Россия имеет все возможности, чтобы не зависеть от Запада, вводящего против страны санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T22:55

2023-04-25T22:55

2023-04-25T22:56

россия

сша

сергей лавров

оон

санкции

санкции в отношении россии

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Россия имеет все возможности, чтобы не зависеть от Запада, вводящего против страны санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник. "Санкции против России действительно такие, которых никто никогда не видел и даже не мог себе вообразить. Но это для нас вопрос решенный: мы имеем все возможности для того, чтобы не зависеть от такого рода поведения доказавших свою полную недоговороспособность западных коллег", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.

https://ria.ru/20230425/ekonomika-1867736457.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, сергей лавров, оон, санкции, санкции в отношении россии