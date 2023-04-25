https://ria.ru/20230425/sanktsii-1867593834.html

В офисе Зеленского представили новый план по усилению санкций против России

В офисе Зеленского представили новый план по усилению санкций против России - РИА Новости, 25.04.2023

В офисе Зеленского представили новый план по усилению санкций против России

Международная группа Ермака – Макфола, которую возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший американский посол в РФ Майкл Макфол,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:08

2023-04-25T14:08

2023-04-25T14:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Международная группа Ермака – Макфола, которую возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший американский посол в РФ Майкл Макфол, представила новый план по усилению санкций против России, сообщили в офисе Зеленского. Ранее Ермак объявил о создании международной консультативной группы Ермак-Макфол, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины, план действий по ужесточению санкций против Российской Федерации. "Международная рабочая группа по санкциям против России представила новый план действий с целью дальнейшего усиления санкционного давления на Россию… Новый план должен быть как можно скорее донесен до мировых лидеров и соответствующих организаций, которые занимаются вопросом наложения санкций", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. На сайте размещен сам план. Предложения по усилению санкций – на 35 листах. В частности, в офисе Зеленского предлагают наложить санкции на все российские нефтегазовые компании, включая "Газпром". Ввести полное налогообложение на западные нефтегазовые компании, которые остаются в РФ, заблокировать доступ России к западным нефтегазовым сервисам. "Мы предлагаем предупредительный пакет мер, включая запрет на российский уран, персональные санкции против руководства "Росатома" и должностных лиц "Росатома", которые работают в Украине", - говорится в документе. Также в документе предлагается ввести полное эмбарго на всю российскую металлургическую продукцию, на ювелирные изделия из РФ, прекратить поставки высокотехнологической продукции, которая "помогает российским военным", в частности микрочипов с поддержкой "глонасс". "Ввести комплексные санкции против российского и белорусского военно-промышленного сектора. Эти санкции могут распространяться на все дочерние компании и юридические лица каждого холдинга (например, "Ростех") в этом секторе, чтобы усложнить закупку импортных компонентов, необходимых для производства вооружений", - говорится в документе. Новый план также предполагает запрет на въезд в страны по туристическим визам для россиян, полные санкции против десяти крупнейших российских банков, отключение банков от SWIFT, расширение индивидуальных санкций против чиновников, должностных лиц госпредприятий, журналистов, членов политических партий. "Призываем Международный олимпийский комитет (МОК), Международный Паралимпийский комитет (МПК), международные спортивные федерации и национальные олимпийские комитеты (НОК) запретить международные спортивные мероприятия, организованные или поддержанные международной спортивной федерацией или НОК в России или Беларуси, участие российских и белорусских спортсменов в любых спортивных мероприятиях или встречах", - отмечается в документе. Международная экспертная группа Ермака – Макфола 6 июня 2022 года представила "дорожную карту" индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в России, число потенциальных кандидатов составило не менее 12 тысяч человек. По мнению составителей списка, особого внимания заслуживают представители крупного бизнеса, которые смогли избежать санкций в большинстве или во всех предыдущих рестрикциях. Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

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https://ria.ru/20230422/sanktsii-1867105425.html

https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866519357.html

https://ria.ru/20230418/delo-1866085931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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