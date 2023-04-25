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В Госдуму внесли законопроект по защите прав самозанятых - РИА Новости, 25.04.2023
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19:12 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/samozanyatye-1867712546.html
В Госдуму внесли законопроект по защите прав самозанятых
В Госдуму внесли законопроект по защите прав самозанятых - РИА Новости, 25.04.2023
В Госдуму внесли законопроект по защите прав самозанятых
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект по защите прав самозанятых, благодаря которому люди смогут получать помощь от уполномоченных по защите прав... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:12
2023-04-25T19:12
россия
единая россия
общество
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экономика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект по защите прав самозанятых, благодаря которому люди смогут получать помощь от уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" внесла законопроект, направленный на защиту прав самозанятых. Получить помощь, в том числе в суде, они смогут от Уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах. Они будут разъяснять вопросы о правах и законных интересах самозанятых либо направлять жалобы в органы власти, к компетенции которых относится разрешение вопроса, и просить решения по существу", - сказано в сообщении. Отмечается, что инициативу поддержал экспертный совет "Единой России". "Сегодня в России самозанятыми оформлены более 5 миллионов граждан", - добавили в пресс-службе.
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россия, единая россия, общество, госдума рф, экономика
Россия, Единая Россия, Общество, Госдума РФ, Экономика
В Госдуму внесли законопроект по защите прав самозанятых

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект по защите прав самозанятых

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект по защите прав самозанятых, благодаря которому люди смогут получать помощь от уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" внесла законопроект, направленный на защиту прав самозанятых. Получить помощь, в том числе в суде, они смогут от Уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах. Они будут разъяснять вопросы о правах и законных интересах самозанятых либо направлять жалобы в органы власти, к компетенции которых относится разрешение вопроса, и просить решения по существу", - сказано в сообщении.
Отмечается, что инициативу поддержал экспертный совет "Единой России".
"Сегодня в России самозанятыми оформлены более 5 миллионов граждан", - добавили в пресс-службе.
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