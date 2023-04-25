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В Барнауле 78-летняя бабушка на электросамокате устроила ДТП - РИА Новости, 25.04.2023
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09:21 25.04.2023 (обновлено: 11:23 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/samokat-1867496801.html
В Барнауле 78-летняя бабушка на электросамокате устроила ДТП
В Барнауле 78-летняя бабушка на электросамокате устроила ДТП - РИА Новости, 25.04.2023
В Барнауле 78-летняя бабушка на электросамокате устроила ДТП
Семидесятивосьмилетняя бабушка решила прокатиться на электросамокате и врезалась в движущийся навстречу автомобиль в Барнауле, сообщили в городском управлении... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:21
2023-04-25T11:23
происшествия
барнаул
алтайский край
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БАРНАУЛ, 25 апр — РИА Новости. Семидесятивосьмилетняя бабушка решила прокатиться на электросамокате и врезалась в движущийся навстречу автомобиль в Барнауле, сообщили в городском управлении ГИБДД. "При повороте направо не справилась с управлением и совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota Gaia", — отметили там.Авария произошла в Барнауле на улице Белинского. Женщина 1945 года рождения, управляя электросамокатом Kugoo Kirin M4 Pro, каталась по двору. Уточняется, что женщина получила незначительные травмы, госпитализация ей не потребовалось. А вот оказавшийся не в то время не в том месте автомобиль ждет ремонт.
https://ria.ru/20230329/elektrosamokat-1861683940.html
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происшествия, барнаул, алтайский край
Происшествия, Барнаул, Алтайский край
В Барнауле 78-летняя бабушка на электросамокате устроила ДТП

В Барнауле 78-летняя бабушка решила покататься на электросамокате и врезалась в автомобиль

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭлектросамокат на улице Москвы
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Электросамокат на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 25 апр — РИА Новости. Семидесятивосьмилетняя бабушка решила прокатиться на электросамокате и врезалась в движущийся навстречу автомобиль в Барнауле, сообщили в городском управлении ГИБДД.
"При повороте направо не справилась с управлением и совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota Gaia", — отметили там.
Авария произошла в Барнауле на улице Белинского. Женщина 1945 года рождения, управляя электросамокатом Kugoo Kirin M4 Pro, каталась по двору.
Уточняется, что женщина получила незначительные травмы, госпитализация ей не потребовалось. А вот оказавшийся не в то время не в том месте автомобиль ждет ремонт.
Молодой человек едет на электросамокате - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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ПроисшествияБарнаулАлтайский край
 
 
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