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В РВИО рассказали о применении Буденным кавалерии в годы Второй мировой - РИА Новости, 25.04.2023
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00:14 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/rvio-1867472850.html
В РВИО рассказали о применении Буденным кавалерии в годы Второй мировой
В РВИО рассказали о применении Буденным кавалерии в годы Второй мировой - РИА Новости, 25.04.2023
В РВИО рассказали о применении Буденным кавалерии в годы Второй мировой
Применение Семеном Буденным мобильных кавалерийских частей в Великой Отечественной войне не было ошибкой "старорежимного" полководца - благодаря коннице... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T00:14
2023-04-25T00:14
российское военно-историческое общество (рвио)
москва
берлин (город)
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Применение Семеном Буденным мобильных кавалерийских частей в Великой Отечественной войне не было ошибкой "старорежимного" полководца - благодаря коннице советские войска получили эффективный способ прорыва и отсечения тылов противника, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 140 лет назад родился один из один из первых маршалов Советского Союза Семен Буденный, внесший значительную роль в победу Красной армии в Гражданской войне. Одним из неоднозначных эпизодов биографии военачальника стало его участие в Великой Отечественной войне, во время которой он был последовательно отстранен от командования юго-западного направления, Резервного и Северокавказского фронт и, начиная с 1943 года, не привлекался к командованию войсками. Многие современники и историки считают, что ставка Буденного на кавалерийские части в годы ВОВ была ошибкой. "Сегодня бытует мнение, что Буденный был полководцем "старой формации", провалившим задачи, которые на него возложили в годы Великой Отечественной войны. Да, его сняли со всех направлений фронта, где он командовал, в итоге переместив на должность командующего кавалерией Красной Армии, но не все так просто. Семен Михайлович никогда не выступал за то, чтобы солдаты на конях должны с шашкой скакать на вражеские танки", - сказал Мягков. Историк подчеркнул, что Буденный настаивал на применении кавалерии в нужный момент, когда противник оторвался от своего тыла и туда можно зайти, чтобы, не встречая сопротивления, громить тылы и коммуникации. "В 1943-1944 годах мы стали создавать конно-механизированные корпуса. Их вводили в бой, когда вражеская оборона прорывалась, они замыкали кольцо окружения с другими такими соединениями, как это было, например, в Белорусской операции. В результате враг попадал в кольцо, в котором его добивали. Эта тактика показала себя очень эффективно и основывалась в том числе на опыте Буденного", - рассказал научный директор РВИО. Мягков напомнил, что Буденный никогда не рассматривал конницу как приоритетный вид войск, лишь настаивая на том, что потенциал кавалерии, к началу ВОВ численно сократившейся в три раза (с 32 до 13 дивизий), до конца не исчерпан и от нее не стоит полностью отказываться в пользу механизированных частей. Через сугробы и грязьК другим преимуществам кавалерии в годы Великой Отечественной историк отнес способность совершать дальние броски по бездорожью и сугробам. "Особенно активно конницу задействовали во время битвы за Москву в декабре-январе 1941-1942 годов. По такому глубокому снегу, что выпал под столицей, советская пехота могла пройти на лыжах максимум 30-40 километров в сутки, останавливаясь на перевалы, а конница - 100 километров", - сказал Мягков. Собеседник агентства отметил, что конные части также не зависели от топлива, благодаря чему не могли "встать" как растянутые колонны бронетехники в случае проблем со снабжением. "Между прочим наша конница в 1945 году входила в Берлин, и не потому что у нас не хватало военной техники, тогда у советской армии все было в достатке. У танков могло закончиться топливо, а надо пройти еще 100 километров, перед конницей такой проблемы не стояло", - пояснил историк. Авторитет и символПо мнению Мягкова, участие Буденного в руководстве советской армии в первый период ВОВ имело также большое символическое значение – знаковая фигура Гражданской войны, герой советского "фольклора" (усы полководца и одноименный остроконечный головной убор были символами эпохи), пользовавшийся исключительным доверием Сталина, должен был мотивировать войска, находившиеся в замешательстве после первых крупных поражений на фронте. "В начале войны его, уже немолодого военачальника (58 лет), назначают командовать очень ответственным юго-западным направлением. Почему? Во-первых, Сталин ему доверял. Во-вторых, Буденный выступал прежде всего как символ для войск, который мог мотивировать бойцов сражаться до конца, причем не угрозами расстрела, а своей фигурой, авторитетом", - пояснил научный директор РВИО.
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российское военно-историческое общество (рвио), москва, берлин (город)
Российское военно-историческое общество (РВИО), Москва, Берлин (город)
В РВИО рассказали о применении Буденным кавалерии в годы Второй мировой

Глава РВИО Мягков: применение Буденным кавалерии в годы Второй мировой было оправдано

© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкСемен Михайлович Буденный советский военачальник, один из первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней.
Семен Михайлович Буденный советский военачальник, один из первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней. - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Василий Малышев
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Семен Михайлович Буденный советский военачальник, один из первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней. . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Применение Семеном Буденным мобильных кавалерийских частей в Великой Отечественной войне не было ошибкой "старорежимного" полководца - благодаря коннице советские войска получили эффективный способ прорыва и отсечения тылов противника, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Ровно 140 лет назад родился один из один из первых маршалов Советского Союза Семен Буденный, внесший значительную роль в победу Красной армии в Гражданской войне.
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Одним из неоднозначных эпизодов биографии военачальника стало его участие в Великой Отечественной войне, во время которой он был последовательно отстранен от командования юго-западного направления, Резервного и Северокавказского фронт и, начиная с 1943 года, не привлекался к командованию войсками. Многие современники и историки считают, что ставка Буденного на кавалерийские части в годы ВОВ была ошибкой.
"Сегодня бытует мнение, что Буденный был полководцем "старой формации", провалившим задачи, которые на него возложили в годы Великой Отечественной войны. Да, его сняли со всех направлений фронта, где он командовал, в итоге переместив на должность командующего кавалерией Красной Армии, но не все так просто. Семен Михайлович никогда не выступал за то, чтобы солдаты на конях должны с шашкой скакать на вражеские танки", - сказал Мягков.
Историк подчеркнул, что Буденный настаивал на применении кавалерии в нужный момент, когда противник оторвался от своего тыла и туда можно зайти, чтобы, не встречая сопротивления, громить тылы и коммуникации.
"В 1943-1944 годах мы стали создавать конно-механизированные корпуса. Их вводили в бой, когда вражеская оборона прорывалась, они замыкали кольцо окружения с другими такими соединениями, как это было, например, в Белорусской операции. В результате враг попадал в кольцо, в котором его добивали. Эта тактика показала себя очень эффективно и основывалась в том числе на опыте Буденного", - рассказал научный директор РВИО.
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Мягков напомнил, что Буденный никогда не рассматривал конницу как приоритетный вид войск, лишь настаивая на том, что потенциал кавалерии, к началу ВОВ численно сократившейся в три раза (с 32 до 13 дивизий), до конца не исчерпан и от нее не стоит полностью отказываться в пользу механизированных частей.

Через сугробы и грязь

К другим преимуществам кавалерии в годы Великой Отечественной историк отнес способность совершать дальние броски по бездорожью и сугробам.
"Особенно активно конницу задействовали во время битвы за Москву в декабре-январе 1941-1942 годов. По такому глубокому снегу, что выпал под столицей, советская пехота могла пройти на лыжах максимум 30-40 километров в сутки, останавливаясь на перевалы, а конница - 100 километров", - сказал Мягков.
Собеседник агентства отметил, что конные части также не зависели от топлива, благодаря чему не могли "встать" как растянутые колонны бронетехники в случае проблем со снабжением.
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"Между прочим наша конница в 1945 году входила в Берлин, и не потому что у нас не хватало военной техники, тогда у советской армии все было в достатке. У танков могло закончиться топливо, а надо пройти еще 100 километров, перед конницей такой проблемы не стояло", - пояснил историк.

Авторитет и символ

По мнению Мягкова, участие Буденного в руководстве советской армии в первый период ВОВ имело также большое символическое значение – знаковая фигура Гражданской войны, герой советского "фольклора" (усы полководца и одноименный остроконечный головной убор были символами эпохи), пользовавшийся исключительным доверием Сталина, должен был мотивировать войска, находившиеся в замешательстве после первых крупных поражений на фронте.
"В начале войны его, уже немолодого военачальника (58 лет), назначают командовать очень ответственным юго-западным направлением. Почему? Во-первых, Сталин ему доверял. Во-вторых, Буденный выступал прежде всего как символ для войск, который мог мотивировать бойцов сражаться до конца, причем не угрозами расстрела, а своей фигурой, авторитетом", - пояснил научный директор РВИО.
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