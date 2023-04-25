https://ria.ru/20230425/rvio-1867472850.html

В РВИО рассказали о применении Буденным кавалерии в годы Второй мировой

В РВИО рассказали о применении Буденным кавалерии в годы Второй мировой - РИА Новости, 25.04.2023

В РВИО рассказали о применении Буденным кавалерии в годы Второй мировой

Применение Семеном Буденным мобильных кавалерийских частей в Великой Отечественной войне не было ошибкой "старорежимного" полководца - благодаря коннице... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T00:14

2023-04-25T00:14

2023-04-25T00:14

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москва

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Применение Семеном Буденным мобильных кавалерийских частей в Великой Отечественной войне не было ошибкой "старорежимного" полководца - благодаря коннице советские войска получили эффективный способ прорыва и отсечения тылов противника, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 140 лет назад родился один из один из первых маршалов Советского Союза Семен Буденный, внесший значительную роль в победу Красной армии в Гражданской войне. Одним из неоднозначных эпизодов биографии военачальника стало его участие в Великой Отечественной войне, во время которой он был последовательно отстранен от командования юго-западного направления, Резервного и Северокавказского фронт и, начиная с 1943 года, не привлекался к командованию войсками. Многие современники и историки считают, что ставка Буденного на кавалерийские части в годы ВОВ была ошибкой. "Сегодня бытует мнение, что Буденный был полководцем "старой формации", провалившим задачи, которые на него возложили в годы Великой Отечественной войны. Да, его сняли со всех направлений фронта, где он командовал, в итоге переместив на должность командующего кавалерией Красной Армии, но не все так просто. Семен Михайлович никогда не выступал за то, чтобы солдаты на конях должны с шашкой скакать на вражеские танки", - сказал Мягков. Историк подчеркнул, что Буденный настаивал на применении кавалерии в нужный момент, когда противник оторвался от своего тыла и туда можно зайти, чтобы, не встречая сопротивления, громить тылы и коммуникации. "В 1943-1944 годах мы стали создавать конно-механизированные корпуса. Их вводили в бой, когда вражеская оборона прорывалась, они замыкали кольцо окружения с другими такими соединениями, как это было, например, в Белорусской операции. В результате враг попадал в кольцо, в котором его добивали. Эта тактика показала себя очень эффективно и основывалась в том числе на опыте Буденного", - рассказал научный директор РВИО. Мягков напомнил, что Буденный никогда не рассматривал конницу как приоритетный вид войск, лишь настаивая на том, что потенциал кавалерии, к началу ВОВ численно сократившейся в три раза (с 32 до 13 дивизий), до конца не исчерпан и от нее не стоит полностью отказываться в пользу механизированных частей. Через сугробы и грязьК другим преимуществам кавалерии в годы Великой Отечественной историк отнес способность совершать дальние броски по бездорожью и сугробам. "Особенно активно конницу задействовали во время битвы за Москву в декабре-январе 1941-1942 годов. По такому глубокому снегу, что выпал под столицей, советская пехота могла пройти на лыжах максимум 30-40 километров в сутки, останавливаясь на перевалы, а конница - 100 километров", - сказал Мягков. Собеседник агентства отметил, что конные части также не зависели от топлива, благодаря чему не могли "встать" как растянутые колонны бронетехники в случае проблем со снабжением. "Между прочим наша конница в 1945 году входила в Берлин, и не потому что у нас не хватало военной техники, тогда у советской армии все было в достатке. У танков могло закончиться топливо, а надо пройти еще 100 километров, перед конницей такой проблемы не стояло", - пояснил историк. Авторитет и символПо мнению Мягкова, участие Буденного в руководстве советской армии в первый период ВОВ имело также большое символическое значение – знаковая фигура Гражданской войны, герой советского "фольклора" (усы полководца и одноименный остроконечный головной убор были символами эпохи), пользовавшийся исключительным доверием Сталина, должен был мотивировать войска, находившиеся в замешательстве после первых крупных поражений на фронте. "В начале войны его, уже немолодого военачальника (58 лет), назначают командовать очень ответственным юго-западным направлением. Почему? Во-первых, Сталин ему доверял. Во-вторых, Буденный выступал прежде всего как символ для войск, который мог мотивировать бойцов сражаться до конца, причем не угрозами расстрела, а своей фигурой, авторитетом", - пояснил научный директор РВИО.

https://ria.ru/20230419/smersh-1866217724.html

https://ria.ru/20230408/rvio-1863903847.html

https://ria.ru/20230419/smersh-1866216865.html

https://ria.ru/20230227/rvio-1854471050.html

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