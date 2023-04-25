https://ria.ru/20230425/rostics-1867587048.html

Две трети ресторанов KFC согласились перейти под бренд Rostic's

Две трети ресторанов KFC согласились перейти под бренд Rostic's - РИА Новости, 25.04.2023

Две трети ресторанов KFC согласились перейти под бренд Rostic's

Владельцы двух третей существующих ресторанов KFC в России готовы перейти под новый бренд - Rostic's, сообщил в ходе пресс-конференции совладелец группы... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:49

2023-04-25T13:49

2023-04-25T13:49

экономика

россия

константин котов

kfc

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владельцы двух третей существующих ресторанов KFC в России готовы перейти под новый бренд - Rostic's, сообщил в ходе пресс-конференции совладелец группы компаний "Смарт Сервис", к которой перешёл бренд, Константин Котов. В середине апреля американская Yum! Brands объявила, что завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". А помимо ресторанов, в том числе передаётся торговая марка бренда Rostic's. "Сейчас достигнуто соглашение о переводе двух третьих системы. То есть из 1100 ресторанов устно мы договорились примерно с 700", - сказал Котов, отвечая на вопрос о том, какая часть владельцев франшизы KFC в России готовы перейти под новый бренд. При этом он не обозначил дату, когда этот переход будет завершен. "Но на самом деле тут скорость не настолько важна, потому что важно, скорее, делать так, чтобы внутри одного города или одной торговой зоны не создавать конкуренцию между двумя брендами. Все-таки мы управляем сразу двумя брендами. Наша совместная политика состоит в том, чтобы у человека не создавать двойственное видение, что есть некая конкуренция между Rostic's и KFC. Поэтому мы пытаемся грамотно развести эти два процесса", - пояснил он. Он также отметил, что ребрендинг всей сети планируется закончить за полтора года. "Основной фокус на том, чтобы перевести сеть из KFC в Rostic's. Ведутся переговоры с партнерами (владельцами франшизы - ред.)", - указал он. Котов также заявил, что рестораны, которые не перейдут под новый бренд, все равно будут "поддержаны" "Смарт Сервисом", так как у компании сохраняются соответствующие обязательства перед Yum! Brands.

https://ria.ru/20230425/rostics-1867569414.html

https://ria.ru/20230423/ozhirenie-1867096373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, константин котов, kfc