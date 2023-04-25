https://ria.ru/20230425/rostics-1867569414.html

Rostic's сохранит все рецепты и цены KFC

Rostic's сохранит все рецепты и цены KFC - РИА Новости, 25.04.2023

Rostic's сохранит все рецепты и цены KFC

Преемник KFC в России, сеть Rostic's, сохранит все рецепты предшественника и прежние цены, изменятся только названия двух блюд - "Твистер" и "Боксмастер",... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:08

2023-04-25T13:08

2023-04-25T13:08

россия

kfc

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Преемник KFC в России, сеть Rostic's, сохранит все рецепты предшественника и прежние цены, изменятся только названия двух блюд - "Твистер" и "Боксмастер", сообщили в ходе пресс-конференции новые владельцы сети. "Все рецепты в нашем меню сохранены. Технология и те блюда, которые мы готовим, полностью повторяют меню KFC. И это большой плюс, потому что в рамках нашей договоренности с Yum! Brands мы поддерживаем две франшизы с одинаковыми рецептами", - сказал совладелец группы компаний "Смарт Сервис" Константин Котов. В свою очередь, генеральный директор компании "Юнирест", которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяна Шаманская отметила, что меню Rostic"s и KFC абсолютно идентичны, за исключением двух названий, закрепленных за Yum! Brands, - "Твистер" и "Боксмастер". "Боксмастер" станет "Ростмастером", а "Твистер" - "Шеф-роллом". При этом вкус будет одинаковым и технология приготовления одинаковая. Меняется только название", - сказала она, уточнив, что сеть продолжит работу над внедрением новых продуктов. По словам Шаманской, продолжит работу и программа лояльности, а также останутся купоны, которые были у KFC. Директор по операционной деятельности "Юнирест" Ольга Елисеева отметила, что цены в новой сети остались на прежнем уровне. "Мы не изменили ни одной цены. Все цены остались идентичны тем, которые поставил KFC", - сказала она. В середине апреля американская Yum! Brands объявила, что завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис" (владеет также управляющей сетью компанией "Юнирест"). Сделка включает в себя все рестораны KFC в России, операционную систему, права мастер франшизы и торговую марку бренда Rostic's. В рамках договора "Смарт-Сервис" согласилась отвечать за ребрендинг ресторанов на Rostic's, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. На начальном этапе компания переведет более чем 100 российских ресторанов KFC на новый бренд.

https://ria.ru/20230425/rostics-1867535892.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, kfc