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Rostic's планирует расширить сеть до более двух тысяч точек - РИА Новости, 25.04.2023
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12:22 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/rostics-1867549957.html
Rostic's планирует расширить сеть до более двух тысяч точек
Rostic's планирует расширить сеть до более двух тысяч точек - РИА Новости, 25.04.2023
Rostic's планирует расширить сеть до более двух тысяч точек
Преемник KFC в России - Rostic's - планирует открыть еще одну тысячу новых заведений, тем самым сеть может расшириться до более 2 тысяч заведений, сообщила РИА... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:22
2023-04-25T12:22
экономика
россия
москва
kfc
константин котов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Преемник KFC в России - Rostic's - планирует открыть еще одну тысячу новых заведений, тем самым сеть может расшириться до более 2 тысяч заведений, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Юнирест", которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяна Шаманская. В ходе пресс-конференции, которая состоялась во вторник в рамках открытия флагманского ресторана Rostic's в Москве на месте KFC на Тверской-Ямской, совладелец группы компаний "Смарт Сервис" Константин Котов уточнил, что в России на сегодняшний день порядка 1250 ресторанов KFC. В середине апреля американская Yum! Brands объявила, что завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис" (владеет также управляющей сетью компанией "Юнирест"). Сделка включает в себя все рестораны KFC в России, операционную систему, права мастер франшизы и торговую марку бренда Rostic's. В рамках договора "Смарт-Сервис" согласилась отвечать за ребрендинг ресторанов на Rostic's, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. На начальном этапе компания переведет более чем 100 российских ресторанов KFC на новый бренд.
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экономика, россия, москва, kfc, константин котов
Экономика, Россия, Москва, KFC, Константин Котов
Rostic's планирует расширить сеть до более двух тысяч точек

Rostic's планирует открыть еще тысячу новых заведений, расширив сеть до более 2000 точек

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМужчина фотографирует вывеску ресторана Rostic's недалеко от метро "ВДНХ" в Москве
Мужчина фотографирует вывеску ресторана Rostic's недалеко от метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мужчина фотографирует вывеску ресторана Rostic's недалеко от метро "ВДНХ" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Преемник KFC в России - Rostic's - планирует открыть еще одну тысячу новых заведений, тем самым сеть может расшириться до более 2 тысяч заведений, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Юнирест", которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяна Шаманская.
«
"Мы видим большой потенциал для роста нашей сети, и наша амбициозная цель - открыть еще одну тысячу заведений. Но как быстро у нас получится их открыть, мы пока не знаем", - сказала Шаманская.
В ходе пресс-конференции, которая состоялась во вторник в рамках открытия флагманского ресторана Rostic's в Москве на месте KFC на Тверской-Ямской, совладелец группы компаний "Смарт Сервис" Константин Котов уточнил, что в России на сегодняшний день порядка 1250 ресторанов KFC.
В середине апреля американская Yum! Brands объявила, что завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис" (владеет также управляющей сетью компанией "Юнирест"). Сделка включает в себя все рестораны KFC в России, операционную систему, права мастер франшизы и торговую марку бренда Rostic's.
В рамках договора "Смарт-Сервис" согласилась отвечать за ребрендинг ресторанов на Rostic's, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. На начальном этапе компания переведет более чем 100 российских ресторанов KFC на новый бренд.
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