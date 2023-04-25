https://ria.ru/20230425/rostics-1867549957.html
Rostic's планирует расширить сеть до более двух тысяч точек
Rostic's планирует расширить сеть до более двух тысяч точек - РИА Новости, 25.04.2023
Rostic's планирует расширить сеть до более двух тысяч точек
Преемник KFC в России - Rostic's - планирует открыть еще одну тысячу новых заведений, тем самым сеть может расшириться до более 2 тысяч заведений, сообщила РИА... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:22
2023-04-25T12:22
2023-04-25T12:22
экономика
россия
москва
kfc
константин котов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Преемник KFC в России - Rostic's - планирует открыть еще одну тысячу новых заведений, тем самым сеть может расшириться до более 2 тысяч заведений, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Юнирест", которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяна Шаманская. В ходе пресс-конференции, которая состоялась во вторник в рамках открытия флагманского ресторана Rostic's в Москве на месте KFC на Тверской-Ямской, совладелец группы компаний "Смарт Сервис" Константин Котов уточнил, что в России на сегодняшний день порядка 1250 ресторанов KFC. В середине апреля американская Yum! Brands объявила, что завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис" (владеет также управляющей сетью компанией "Юнирест"). Сделка включает в себя все рестораны KFC в России, операционную систему, права мастер франшизы и торговую марку бренда Rostic's. В рамках договора "Смарт-Сервис" согласилась отвечать за ребрендинг ресторанов на Rostic's, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. На начальном этапе компания переведет более чем 100 российских ресторанов KFC на новый бренд.
https://ria.ru/20230423/ozhirenie-1867096373.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, москва, kfc, константин котов
Экономика, Россия, Москва, KFC, Константин Котов
Rostic's планирует расширить сеть до более двух тысяч точек
Rostic's планирует открыть еще тысячу новых заведений, расширив сеть до более 2000 точек
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Преемник KFC в России - Rostic's - планирует открыть еще одну тысячу новых заведений, тем самым сеть может расшириться до более 2 тысяч заведений, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Юнирест", которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяна Шаманская.
«
"Мы видим большой потенциал для роста нашей сети, и наша амбициозная цель - открыть еще одну тысячу заведений. Но как быстро у нас получится их открыть, мы пока не знаем", - сказала Шаманская.
В ходе пресс-конференции, которая состоялась во вторник в рамках открытия флагманского ресторана Rostic's в Москве
на месте KFC на Тверской-Ямской, совладелец группы компаний "Смарт Сервис" Константин Котов
уточнил, что в России на сегодняшний день порядка 1250 ресторанов KFC.
В середине апреля американская Yum! Brands объявила, что завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис" (владеет также управляющей сетью компанией "Юнирест"). Сделка включает в себя все рестораны KFC в России, операционную систему, права мастер франшизы и торговую марку бренда Rostic's.
В рамках договора "Смарт-Сервис" согласилась отвечать за ребрендинг ресторанов на Rostic's, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. На начальном этапе компания переведет более чем 100 российских ресторанов KFC на новый бренд.
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