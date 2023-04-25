https://ria.ru/20230425/rostics-1867549957.html

Rostic's планирует расширить сеть до более двух тысяч точек

Rostic's планирует расширить сеть до более двух тысяч точек - РИА Новости, 25.04.2023

Rostic's планирует расширить сеть до более двух тысяч точек

Преемник KFC в России - Rostic's - планирует открыть еще одну тысячу новых заведений, тем самым сеть может расшириться до более 2 тысяч заведений, сообщила РИА... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:22

2023-04-25T12:22

2023-04-25T12:22

экономика

россия

москва

kfc

константин котов

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Преемник KFC в России - Rostic's - планирует открыть еще одну тысячу новых заведений, тем самым сеть может расшириться до более 2 тысяч заведений, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Юнирест", которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяна Шаманская. В ходе пресс-конференции, которая состоялась во вторник в рамках открытия флагманского ресторана Rostic's в Москве на месте KFC на Тверской-Ямской, совладелец группы компаний "Смарт Сервис" Константин Котов уточнил, что в России на сегодняшний день порядка 1250 ресторанов KFC. В середине апреля американская Yum! Brands объявила, что завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис" (владеет также управляющей сетью компанией "Юнирест"). Сделка включает в себя все рестораны KFC в России, операционную систему, права мастер франшизы и торговую марку бренда Rostic's. В рамках договора "Смарт-Сервис" согласилась отвечать за ребрендинг ресторанов на Rostic's, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. На начальном этапе компания переведет более чем 100 российских ресторанов KFC на новый бренд.

https://ria.ru/20230423/ozhirenie-1867096373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, москва, kfc, константин котов