https://ria.ru/20230425/rostics-1867535892.html
Флагманский Rostic's открылся в Москве на месте KFC на Тверской-Ямской
Флагманский Rostic's открылся в Москве на месте KFC на Тверской-Ямской - РИА Новости, 25.04.2023
Флагманский Rostic's открылся в Москве на месте KFC на Тверской-Ямской
Флагманский ресторан преемника KFC в России - сети Rostic's - открылся на месте KFC на Тверской-Ямской улице в Москве, у метро Маяковская, передает... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:30
2023-04-25T11:30
2023-04-25T14:02
экономика
россия
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kfc
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Флагманский ресторан преемника KFC в России - сети Rostic's - открылся на месте KFC на Тверской-Ямской улице в Москве, у метро Маяковская, передает корреспондент РИА Новости. Официальное открытие состоялось в 11:00. Полноценно для посетителей заведение откроется после 17:00 во вторник, уточнили агентству в пресс-службе. Глобальных изменений по сравнению с предшественником у новой сети нет. В том же стиле выдержан дизайн на упаковке и стаканчиках - красные и белые полосы. А на логотипе - курочка вместо знаменитого полковника Сандерса. При этом у официантов появились фирменные платки и начивки с надписью Rostic's. Как отметила генеральный директор компании "Юнирест", управляющей сетью, Татьяна Шаманская, открытия начнут с корпоративных ресторанов - это 66 заведений. По ее словам, в ближайшие дни планируется открыть 25 заведений в Москве и 15 - в Ханты-Мансийском автономном округе. Она уточнила, что остальные 26 заведений будут открываться в течение мая. Всего в России более 1100 точек KFC. У Yum! Brands в России было 22 партнера-франчайзи, которые занимались развитием KFC на своих территориях. В середине апреля американская Yum! Brands объявила, что завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис" (владеет также 100% компании "Юнирест"). Сделка включает в себя все рестораны KFC в России, операционную систему, права мастер франшизы и торговую марку бренда Rostic's. В рамках договора "Смарт-Сервис" согласилась отвечать за ребрендинг ресторанов на Rostic's, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. На начальном этапе компания переведет более чем 100 российских ресторанов KFC на новый бренд.
https://ria.ru/20230112/kfc-1844268088.html
https://ria.ru/20230306/kfc-1856068375.html
https://ria.ru/20230227/burger-1854510721.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, москва, kfc
Экономика, Россия, Москва, KFC
Флагманский Rostic's открылся в Москве на месте KFC на Тверской-Ямской
Первый Rostic’s откроется для посетителей на Тверской-Ямской в 17:00 во вторник
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Флагманский ресторан преемника KFC в России - сети Rostic's - открылся на месте KFC на Тверской-Ямской улице в Москве, у метро Маяковская, передает корреспондент РИА Новости.
Официальное открытие состоялось в 11:00. Полноценно для посетителей заведение откроется после 17:00 во вторник, уточнили агентству в пресс-службе.
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Глобальных изменений по сравнению с предшественником у новой сети нет. В том же стиле выдержан дизайн на упаковке и стаканчиках - красные и белые полосы. А на логотипе - курочка вместо знаменитого полковника Сандерса. При этом у официантов появились фирменные платки и начивки с надписью Rostic's.
Как отметила генеральный директор компании "Юнирест", управляющей сетью, Татьяна Шаманская, открытия начнут с корпоративных ресторанов - это 66 заведений. По ее словам, в ближайшие дни планируется открыть 25 заведений в Москве и 15 - в Ханты-Мансийском автономном округе
. Она уточнила, что остальные 26 заведений будут открываться в течение мая.
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более 1100 точек KFC. У Yum! Brands в России было 22 партнера-франчайзи, которые занимались развитием KFC на своих территориях. В середине апреля американская Yum! Brands объявила, что завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис" (владеет также 100% компании "Юнирест"). Сделка включает в себя все рестораны KFC в России, операционную систему, права мастер франшизы и торговую марку бренда Rostic's.
В рамках договора "Смарт-Сервис" согласилась отвечать за ребрендинг ресторанов на Rostic's, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. На начальном этапе компания переведет более чем 100 российских ресторанов KFC на новый бренд.
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