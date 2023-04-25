"Мне здесь все нравится": швейцарский юрист признался в любви к России
Швейцарский юрист Экштайн признался в любви к русским за ум и чувство юмора
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Большой Кремлевский дворец и Соборную площадь в Москве
Вид на Большой Кремлевский дворец и Соборную площадь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Швейцарский юрист и предприниматель Карл Экштайн, проживший в России порядка сорока лет, признался в любви ко "второй родине" в интервью владельцу газеты Die Weltwoche Роджеру Кеппелю.
Как отметил журналист, бизнесмен стал первопроходцем, поселившись в Советском Союзе еще в брежневскую эпоху и оставшись в стране на такой долгий срок.
"Чувствую себя прекрасно. Я вообще всегда хорошо чувствую себя в России, на моей второй родине после Швейцарии, мне здесь все нравится", — поделился юрист в беседе с Кеппелем.
По словам Экштайна, современная Россия благодаря политике президента Владимира Путина вернула себе самоуважение.
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"Пришел Путин и сказал: "Так, мы сейчас будем строить нормальную армию; мы утвердим за рубежом нашу позицию; мы перестанем смешить народ и покажем себя на международной арене достойно, а не как люди, которые спьяну из самолета вылезти не могут". И вот это психологическое воздействие на народ было самым позитивным. Сначала вернулось самоуважение, а потом Россия начала проводить все более и более осмысленную политику", — оценил юрист.
При этом он признался, что ценит в россиянах важные для него качества.
"Русские очень умны и обладают чувством юмора, по сравнению с которым даже английский юмор кажется дешевкой. Они проявляют спонтанный юмор во всем. Они мирятся с самым большим безобразием, потому что смеются над ним. Этот позитивный взгляд на мир, несмотря на все их трудности, проявляется во всем", — рассказал Экштайн.
Ранее швейцарский журналист Роджер Кеппель во время своего путешествия по Москве заявил, что уровень жизни в столице не уступает европейскому, а замечания западных СМИ о тотальном дефиците в Москве не соответствуют действительности.