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"Мне здесь все нравится": швейцарский юрист признался в любви к России - РИА Новости, 25.04.2023
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17:24 25.04.2023 (обновлено: 18:06 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/rossiya-1867673954.html
"Мне здесь все нравится": швейцарский юрист признался в любви к России
"Мне здесь все нравится": швейцарский юрист признался в любви к России - РИА Новости, 25.04.2023
"Мне здесь все нравится": швейцарский юрист признался в любви к России
Швейцарский юрист и предприниматель Карл Экштайн, проживший в России порядка сорока лет, признался в любви ко "второй родине" в интервью владельцу газеты Die... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:24
2023-04-25T18:06
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москва
швейцария
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Швейцарский юрист и предприниматель Карл Экштайн, проживший в России порядка сорока лет, признался в любви ко "второй родине" в интервью владельцу газеты Die Weltwoche Роджеру Кеппелю.Как отметил журналист, бизнесмен стал первопроходцем, поселившись в Советском Союзе еще в брежневскую эпоху и оставшись в стране на такой долгий срок."Чувствую себя прекрасно. Я вообще всегда хорошо чувствую себя в России, на моей второй родине после Швейцарии, мне здесь все нравится", — поделился юрист в беседе с Кеппелем.По словам Экштайна, современная Россия благодаря политике президента Владимира Путина вернула себе самоуважение.При этом он признался, что ценит в россиянах важные для него качества."Русские очень умны и обладают чувством юмора, по сравнению с которым даже английский юмор кажется дешевкой. Они проявляют спонтанный юмор во всем. Они мирятся с самым большим безобразием, потому что смеются над ним. Этот позитивный взгляд на мир, несмотря на все их трудности, проявляется во всем", — рассказал Экштайн.Ранее швейцарский журналист Роджер Кеппель во время своего путешествия по Москве заявил, что уровень жизни в столице не уступает европейскому, а замечания западных СМИ о тотальном дефиците в Москве не соответствуют действительности.
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в мире, россия, москва, швейцария, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Швейцария, Владимир Путин
"Мне здесь все нравится": швейцарский юрист признался в любви к России

Швейцарский юрист Экштайн признался в любви к русским за ум и чувство юмора

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Большой Кремлевский дворец и Соборную площадь в Москве
Вид на Большой Кремлевский дворец и Соборную площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Большой Кремлевский дворец и Соборную площадь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Швейцарский юрист и предприниматель Карл Экштайн, проживший в России порядка сорока лет, признался в любви ко "второй родине" в интервью владельцу газеты Die Weltwoche Роджеру Кеппелю.
Как отметил журналист, бизнесмен стал первопроходцем, поселившись в Советском Союзе еще в брежневскую эпоху и оставшись в стране на такой долгий срок.
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"Чувствую себя прекрасно. Я вообще всегда хорошо чувствую себя в России, на моей второй родине после Швейцарии, мне здесь все нравится", — поделился юрист в беседе с Кеппелем.
По словам Экштайна, современная Россия благодаря политике президента Владимира Путина вернула себе самоуважение.
«
"Пришел Путин и сказал: "Так, мы сейчас будем строить нормальную армию; мы утвердим за рубежом нашу позицию; мы перестанем смешить народ и покажем себя на международной арене достойно, а не как люди, которые спьяну из самолета вылезти не могут". И вот это психологическое воздействие на народ было самым позитивным. Сначала вернулось самоуважение, а потом Россия начала проводить все более и более осмысленную политику", — оценил юрист.
При этом он признался, что ценит в россиянах важные для него качества.
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"Русские очень умны и обладают чувством юмора, по сравнению с которым даже английский юмор кажется дешевкой. Они проявляют спонтанный юмор во всем. Они мирятся с самым большим безобразием, потому что смеются над ним. Этот позитивный взгляд на мир, несмотря на все их трудности, проявляется во всем", — рассказал Экштайн.
Ранее швейцарский журналист Роджер Кеппель во время своего путешествия по Москве заявил, что уровень жизни в столице не уступает европейскому, а замечания западных СМИ о тотальном дефиците в Москве не соответствуют действительности.
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