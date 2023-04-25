https://ria.ru/20230425/rossiya-1867673954.html

"Мне здесь все нравится": швейцарский юрист признался в любви к России

"Мне здесь все нравится": швейцарский юрист признался в любви к России - РИА Новости, 25.04.2023

"Мне здесь все нравится": швейцарский юрист признался в любви к России

Швейцарский юрист и предприниматель Карл Экштайн, проживший в России порядка сорока лет, признался в любви ко "второй родине" в интервью владельцу газеты Die... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:24

2023-04-25T17:24

2023-04-25T18:06

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Швейцарский юрист и предприниматель Карл Экштайн, проживший в России порядка сорока лет, признался в любви ко "второй родине" в интервью владельцу газеты Die Weltwoche Роджеру Кеппелю.Как отметил журналист, бизнесмен стал первопроходцем, поселившись в Советском Союзе еще в брежневскую эпоху и оставшись в стране на такой долгий срок."Чувствую себя прекрасно. Я вообще всегда хорошо чувствую себя в России, на моей второй родине после Швейцарии, мне здесь все нравится", — поделился юрист в беседе с Кеппелем.По словам Экштайна, современная Россия благодаря политике президента Владимира Путина вернула себе самоуважение.При этом он признался, что ценит в россиянах важные для него качества."Русские очень умны и обладают чувством юмора, по сравнению с которым даже английский юмор кажется дешевкой. Они проявляют спонтанный юмор во всем. Они мирятся с самым большим безобразием, потому что смеются над ним. Этот позитивный взгляд на мир, несмотря на все их трудности, проявляется во всем", — рассказал Экштайн.Ранее швейцарский журналист Роджер Кеппель во время своего путешествия по Москве заявил, что уровень жизни в столице не уступает европейскому, а замечания западных СМИ о тотальном дефиците в Москве не соответствуют действительности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

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