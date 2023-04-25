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Патриарх Кирилл заявил, что среди правителей России не было предателей - РИА Новости, 25.04.2023
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Религия
 
13:00 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/rossiya-1867561238.html
Патриарх Кирилл заявил, что среди правителей России не было предателей
Патриарх Кирилл заявил, что среди правителей России не было предателей - РИА Новости, 25.04.2023
Патриарх Кирилл заявил, что среди правителей России не было предателей
Среди правителей России не было ни одного предателя, они все отдали свою жизнь служению народу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:00
2023-04-25T13:00
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
политика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Среди правителей России не было ни одного предателя, они все отдали свою жизнь служению народу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Если даже критически оценить деятельность каждого, кто был во власти в России, то, конечно, про кого-то можно сказать более похвальные слова, про кого-то – менее похвальные, но среди них не было ни одного предателя. Ни одного, кто бы служа своему отечеству, думал о благополучии других. Это были люди, полностью отдавшие свою жизнь и свою судьбу в руки Божии и посвятив ее служению народу", – сказал он в проповеди в Архангельском соборе Московского кремля во вторник. Он отметил, что среди царственных особ, несших самую высокую государственную ответственность в истории России, есть и причисленные к лику святых – не только потому, что они были хорошими управленцами, но и за явленную в жизни святость. "Примеры наших святых царей, цариц, великих князей и княжон должны быть примерами для всех, кто сегодня во власти… Их служение можно сравнить только с монашеством: они все были людьми замужними, женатыми, потому что так полагалось, потому что от родителей к детям переходила и царская власть, но они были людьми семейными, но жили не для себя, а для Церкви, для народа и для государства", – сказал предстоятель Русской церкви. Во вторник второй недели после Воскресения Христова (в этом году 25 апреля) в Русской православной церкви встречают Радоницу – особый день поминовения усопших. Как отмечают священники, "веселое" название связано с тем, что он приходится на период празднования Пасхи – ее отмечают в течение 40 дней после Воскресения Христова. Слово "радоница" же происходит оттого, что люди в этот день делятся пасхальной радостью с усопшими.
https://ria.ru/20200612/1572775214.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, политика
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Политика
Патриарх Кирилл заявил, что среди правителей России не было предателей

Патриарх Кирилл: все правители России отдали жизнь служению народу, никто из них не предал

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Среди правителей России не было ни одного предателя, они все отдали свою жизнь служению народу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Если даже критически оценить деятельность каждого, кто был во власти в России, то, конечно, про кого-то можно сказать более похвальные слова, про кого-то – менее похвальные, но среди них не было ни одного предателя. Ни одного, кто бы служа своему отечеству, думал о благополучии других. Это были люди, полностью отдавшие свою жизнь и свою судьбу в руки Божии и посвятив ее служению народу", – сказал он в проповеди в Архангельском соборе Московского кремля во вторник.
Он отметил, что среди царственных особ, несших самую высокую государственную ответственность в истории России, есть и причисленные к лику святых – не только потому, что они были хорошими управленцами, но и за явленную в жизни святость. "Примеры наших святых царей, цариц, великих князей и княжон должны быть примерами для всех, кто сегодня во власти… Их служение можно сравнить только с монашеством: они все были людьми замужними, женатыми, потому что так полагалось, потому что от родителей к детям переходила и царская власть, но они были людьми семейными, но жили не для себя, а для Церкви, для народа и для государства", – сказал предстоятель Русской церкви.
Во вторник второй недели после Воскресения Христова (в этом году 25 апреля) в Русской православной церкви встречают Радоницу – особый день поминовения усопших. Как отмечают священники, "веселое" название связано с тем, что он приходится на период празднования Пасхи – ее отмечают в течение 40 дней после Воскресения Христова. Слово "радоница" же происходит оттого, что люди в этот день делятся пасхальной радостью с усопшими.
Аллея Правителей в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2020
От князей до президентов: что вы знаете о правителях России?
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РелигияРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьПолитика
 
 
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