https://ria.ru/20230425/rossiya-1867532735.html

Медведев заверил, что ракеты и танки у России не закончились

Медведев заверил, что ракеты и танки у России не закончились - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев заверил, что ракеты и танки у России не закончились

Никакие прогнозы о том, что у РФ закончатся ракеты, снаряды и танки не сбылись, российский оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень, РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:22

2023-04-25T11:22

2023-04-25T11:38

россия

безопасность

совет безопасности рф

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Никакие прогнозы о том, что у РФ закончатся ракеты, снаряды и танки не сбылись, российский оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень, и Россия способна решать любые задачи, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание"."В начале того, что случилось в прошлом году, наши недруги все время говорили, мол, вот, у них там ракеты закончатся, снаряды закончатся, танки закончатся, еще что-то закончится. Ничего из этого не произошло. Именно потому, что в результате вашей работы, труда огромного количества людей, которое входит в наш ОПК, наш оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень", - сказал Медведев.Он отметил, что в последние годы российские власти повышали государственное финансирование "оборонки", но главное, что она сумела сохранить свой научный, кадровый, производственный потенциал."Поэтому в рамках того, что вы делаете сейчас, в том числе каждый день и даже в несколько смен, мы по сути понимаем, что мы любые задачи способны решать. Это касается и высокоточного оружия, это касается и ствольной артиллерии, танков, это касается массы других востребованных средств поражения, военной и специальной техники", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, совет безопасности рф, дмитрий медведев