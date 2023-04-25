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Медведев заверил, что ракеты и танки у России не закончились - РИА Новости, 25.04.2023
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11:22 25.04.2023 (обновлено: 11:38 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/rossiya-1867532735.html
Медведев заверил, что ракеты и танки у России не закончились
Медведев заверил, что ракеты и танки у России не закончились - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев заверил, что ракеты и танки у России не закончились
Никакие прогнозы о том, что у РФ закончатся ракеты, снаряды и танки не сбылись, российский оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень, РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:22
2023-04-25T11:38
россия
безопасность
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Никакие прогнозы о том, что у РФ закончатся ракеты, снаряды и танки не сбылись, российский оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень, и Россия способна решать любые задачи, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание"."В начале того, что случилось в прошлом году, наши недруги все время говорили, мол, вот, у них там ракеты закончатся, снаряды закончатся, танки закончатся, еще что-то закончится. Ничего из этого не произошло. Именно потому, что в результате вашей работы, труда огромного количества людей, которое входит в наш ОПК, наш оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень", - сказал Медведев.Он отметил, что в последние годы российские власти повышали государственное финансирование "оборонки", но главное, что она сумела сохранить свой научный, кадровый, производственный потенциал."Поэтому в рамках того, что вы делаете сейчас, в том числе каждый день и даже в несколько смен, мы по сути понимаем, что мы любые задачи способны решать. Это касается и высокоточного оружия, это касается и ствольной артиллерии, танков, это касается массы других востребованных средств поражения, военной и специальной техники", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html
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россия, безопасность, совет безопасности рф, дмитрий медведев
Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Дмитрий Медведев
Медведев заверил, что ракеты и танки у России не закончились

Зампред Совбеза Медведев заверил, что ракеты и танки у России не закончились

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Никакие прогнозы о том, что у РФ закончатся ракеты, снаряды и танки не сбылись, российский оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень, и Россия способна решать любые задачи, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание".
"В начале того, что случилось в прошлом году, наши недруги все время говорили, мол, вот, у них там ракеты закончатся, снаряды закончатся, танки закончатся, еще что-то закончится. Ничего из этого не произошло. Именно потому, что в результате вашей работы, труда огромного количества людей, которое входит в наш ОПК, наш оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень", - сказал Медведев.
Он отметил, что в последние годы российские власти повышали государственное финансирование "оборонки", но главное, что она сумела сохранить свой научный, кадровый, производственный потенциал.
"Поэтому в рамках того, что вы делаете сейчас, в том числе каждый день и даже в несколько смен, мы по сути понимаем, что мы любые задачи способны решать. Это касается и высокоточного оружия, это касается и ствольной артиллерии, танков, это касается массы других востребованных средств поражения, военной и специальной техники", - подчеркнул Медведев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Путин подписал указ о мерах за срыв предприятиями гособоронзаказа
3 марта, 14:51
 
РоссияБезопасностьСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
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