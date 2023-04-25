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Медведев предупредил о последствиях появления "четвертого рейха"
Медведев предупредил о последствиях появления "четвертого рейха" - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев предупредил о последствиях появления "четвертого рейха"
Возможное появление на базе Германии и ее сателлитов "четвертого рейха" обернется новой общеевропейской войной, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:08
2023-04-25T12:08
2023-04-25T12:08
дмитрий медведев
германия
политика
европа
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Возможное появление на базе Германии и ее сателлитов "четвертого рейха" обернется новой общеевропейской войной, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В декабре прошлого года Медведев в своем телеграм-канале допустил возможность создания "четвёртого рейха" на базе Германии. "Сегодня можно представить и создание даже Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов: Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, какой-нибудь маленькой Киевской республики и прочих маргиналов. После чего, как показывает исторический опыт, европейский выбор выходит на накатанную дорогу: вперед к новой европейской войне", - сказал Медведев на просветительском марафоне "Знание". По словам Медведева, позиция французских властей, которые имеют собственное мнение и иногда даже "подхамливают" своему "верхнему патрону", США, может стать катализатором войны между Францией и этим "четвертым рейхом". "Вооруженные стычки, новые локальные войны, перерастающие в обширный конфликт. А дальше - новый раздел Европы. Вот чего по-настоящему боятся европейцы. Вот эта угроза, на мой взгляд, она реально существует ", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, германия, политика, европа
Дмитрий Медведев, Германия, Политика, Европа
Медведев предупредил о последствиях появления "четвертого рейха"
Медведев: появление "четвертого рейха" на базе Германии обернется общеевропейской войной