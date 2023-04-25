https://ria.ru/20230425/reykh-1867546645.html

Медведев предупредил о последствиях появления "четвертого рейха"

Медведев предупредил о последствиях появления "четвертого рейха" - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев предупредил о последствиях появления "четвертого рейха"

Возможное появление на базе Германии и ее сателлитов "четвертого рейха" обернется новой общеевропейской войной, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:08

2023-04-25T12:08

2023-04-25T12:08

дмитрий медведев

германия

политика

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Возможное появление на базе Германии и ее сателлитов "четвертого рейха" обернется новой общеевропейской войной, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В декабре прошлого года Медведев в своем телеграм-канале допустил возможность создания "четвёртого рейха" на базе Германии. "Сегодня можно представить и создание даже Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов: Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, какой-нибудь маленькой Киевской республики и прочих маргиналов. После чего, как показывает исторический опыт, европейский выбор выходит на накатанную дорогу: вперед к новой европейской войне", - сказал Медведев на просветительском марафоне "Знание". По словам Медведева, позиция французских властей, которые имеют собственное мнение и иногда даже "подхамливают" своему "верхнему патрону", США, может стать катализатором войны между Францией и этим "четвертым рейхом". "Вооруженные стычки, новые локальные войны, перерастающие в обширный конфликт. А дальше - новый раздел Европы. Вот чего по-настоящему боятся европейцы. Вот эта угроза, на мой взгляд, она реально существует ", - добавил он.

https://ria.ru/20230425/vatikan-1867426925.html

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, германия, политика, европа