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Командир ремонтной бригады рассказал о работе подразделения в зоне СВО - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 25.04.2023 (обновлено: 08:44 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/remont-1867482843.html
Командир ремонтной бригады рассказал о работе подразделения в зоне СВО
Командир ремонтной бригады рассказал о работе подразделения в зоне СВО - РИА Новости, 25.04.2023
Командир ремонтной бригады рассказал о работе подразделения в зоне СВО
Ремонтные бригады Вооруженных сил России готовы к эскалации ситуации на запорожском направлении, техника ремонтируется быстрее нормативов, проблем в обеспечении РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T05:14
2023-04-25T08:44
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Ремонтные бригады Вооруженных сил России готовы к эскалации ситуации на запорожском направлении, техника ремонтируется быстрее нормативов, проблем в обеспечении нет, рассказал журналистам командир ремонтного подразделения ВС РФ. "За всю специальную военную операцию восстановлено и отремонтировано более полутора тысяч единиц техники. График работы зачастую 24 часа в сутки. Стараемся, конечно, дать отдохнуть личному составу. Со снабжением никаких проблем нет. Без сомнения, во все временные рамки, во все нормативные показатели всегда укладываемся, а зачастую и превосходим, успеваем. К примеру, для восстановления крупной техники 3-4 дня дается, мы успеваем за пару дней. Виды ремонта, который способен осуществлять ремонтный батальон, - от самого мелкого, это ремонт пистолета Макарова, до самого крупного, когда мы ремонтируем тяжелые образцы вооружений", - рассказал командир подразделения. "Мы всегда готовы, всегда решительны, всегда готовы к действиям. Всегда готовы предотвратить, восстановить, отремонтировать и поставить в строй", - добавил он, отвечая на вопрос о готовности ремонтных бригад к возможной эскалации ситуации на запорожском направлении.
https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1867179683.html
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Ремонт военной техники на Запорожском направлении
График работы - 24 часа в сутки. Ремонтные бригады Вооруженных сил России готовы к любой ситуации на запорожском направлении, техника ремонтируется быстрее нормативов, а проблем в обеспечении нет, рассказал журналистам командир ремонтного подразделения ВС РФ
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Командир ремонтной бригады рассказал о работе подразделения в зоне СВО

Командир ремонтной бригады заявил о готовности к эскалации на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Ремонтные бригады Вооруженных сил России готовы к эскалации ситуации на запорожском направлении, техника ремонтируется быстрее нормативов, проблем в обеспечении нет, рассказал журналистам командир ремонтного подразделения ВС РФ.
"За всю специальную военную операцию восстановлено и отремонтировано более полутора тысяч единиц техники. График работы зачастую 24 часа в сутки. Стараемся, конечно, дать отдохнуть личному составу. Со снабжением никаких проблем нет. Без сомнения, во все временные рамки, во все нормативные показатели всегда укладываемся, а зачастую и превосходим, успеваем. К примеру, для восстановления крупной техники 3-4 дня дается, мы успеваем за пару дней. Виды ремонта, который способен осуществлять ремонтный батальон, - от самого мелкого, это ремонт пистолета Макарова, до самого крупного, когда мы ремонтируем тяжелые образцы вооружений", - рассказал командир подразделения.
"Мы всегда готовы, всегда решительны, всегда готовы к действиям. Всегда готовы предотвратить, восстановить, отремонтировать и поставить в строй", - добавил он, отвечая на вопрос о готовности ремонтных бригад к возможной эскалации ситуации на запорожском направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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