https://ria.ru/20230425/remont-1867482843.html

Командир ремонтной бригады рассказал о работе подразделения в зоне СВО

Командир ремонтной бригады рассказал о работе подразделения в зоне СВО - РИА Новости, 25.04.2023

Командир ремонтной бригады рассказал о работе подразделения в зоне СВО

Ремонтные бригады Вооруженных сил России готовы к эскалации ситуации на запорожском направлении, техника ремонтируется быстрее нормативов, проблем в обеспечении РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T05:14

2023-04-25T05:14

2023-04-25T08:44

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867492298_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52c1d889d75f508e181cee4160705cd7.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Ремонтные бригады Вооруженных сил России готовы к эскалации ситуации на запорожском направлении, техника ремонтируется быстрее нормативов, проблем в обеспечении нет, рассказал журналистам командир ремонтного подразделения ВС РФ. "За всю специальную военную операцию восстановлено и отремонтировано более полутора тысяч единиц техники. График работы зачастую 24 часа в сутки. Стараемся, конечно, дать отдохнуть личному составу. Со снабжением никаких проблем нет. Без сомнения, во все временные рамки, во все нормативные показатели всегда укладываемся, а зачастую и превосходим, успеваем. К примеру, для восстановления крупной техники 3-4 дня дается, мы успеваем за пару дней. Виды ремонта, который способен осуществлять ремонтный батальон, - от самого мелкого, это ремонт пистолета Макарова, до самого крупного, когда мы ремонтируем тяжелые образцы вооружений", - рассказал командир подразделения. "Мы всегда готовы, всегда решительны, всегда готовы к действиям. Всегда готовы предотвратить, восстановить, отремонтировать и поставить в строй", - добавил он, отвечая на вопрос о готовности ремонтных бригад к возможной эскалации ситуации на запорожском направлении.

https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1867179683.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ремонт военной техники на Запорожском направлении График работы - 24 часа в сутки. Ремонтные бригады Вооруженных сил России готовы к любой ситуации на запорожском направлении, техника ремонтируется быстрее нормативов, а проблем в обеспечении нет, рассказал журналистам командир ремонтного подразделения ВС РФ 2023-04-25T05:14 true PT1M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность