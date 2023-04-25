https://ria.ru/20230425/reaktor-1867535528.html

В Польше может остановиться единственный ядерный реактор, пишут СМИ

В Польше может остановиться единственный ядерный реактор, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2023

В Польше может остановиться единственный ядерный реактор, пишут СМИ

Единственный ядерный реактор в Польше может остановиться из-за массовых увольнений сотрудников, недовольных низкой заработной платой, сообщает радиостанция RMF... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:28

2023-04-25T11:28

2023-04-25T16:18

в мире

польша

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ВАРШАВА, 25 апр — РИА Новости. Единственный ядерный реактор в Польше может остановиться из-за массовых увольнений сотрудников, недовольных низкой заработной платой, сообщает радиостанция RMF FM. "Лечение тысяч людей может оказаться под угрозой, и единственный ядерный реактор в Польше может перестать работать. Все потому, что не хватит специалистов", — говорится в сообщении. Реактор "Мария", названный в честь выдающегося польского ученого, дважды нобелевского лауреата Марии Склодовской-Кюри, был запущен в 1974 году. Сейчас это единственный работающий исследовательский реактор в Польше. Его функционирование имеет ключевое значение для жизни и здоровья тысяч пациентов. С помощью данного реактора производят медицинские радиоизотопы, которые используются в терапии и диагностике онкологических заболеваний, в том числе молибден-99, йод-131. Свою продукцию "Мария" поставляет в несколько десятков польских госпиталей. Реактор работает уже 49 лет. Ранее в Польше работал еще один подобный ядерный реактор "Эва", но он был выведен из эксплуатации в 1995 году. По данным радио, многие сотрудники реактора хотят уволиться из-за низких заработных плат. "Сотрудники реактора "Мария" прямо говорят: если зарплаты не вырастут, мы уйдем", — добавляется в сообщении. Отмечается, что вместе с сотрудниками администрации на реакторе работают около 100 человек. По информации RMF FM, согласно действующему коллективному договору, старший специалист реактора, руководитель смены или отдела может заработать максимум 5,2 тысячи злотых брутто (около 1250 долларов). Подавляющее же большинство сотрудников зарабатывают максимум 4,8 тысячи злотых (примерно 1150 долларов). "Более высокооплачиваемую работу они найдут без проблем. Сотрудники подчеркивают, что уже получают предложения о работе от других компаний с зарплатой от 16 до 25 тысяч злотых (от 3850 до шести тысяч долларов)", — говорится в сообщении.При этом отмечается, что в случае остановки реактора нехватка радиоизотопов произойдет практически сразу. "То, что мы производим, распадается за несколько дней, так что это невозможно хранить. Если реактор не будет работать, пациенты не получат свою терапию. Например, радиоизотопы, которые мы производим, используются для диагностики костей или работы сердца, или работы кровеносной системы, или даже для онкологической диагностики", — говорит один из сотрудников реактора. Нанять же новых сотрудников, готовых немедленно приступить к работе, по данным радио, невозможно. "Для работы в качестве оператора реактора необходимо иметь не менее двух лет опыта работы на реакторе, чтобы иметь возможность сдавать экзамены. Практика же показывает, что это срок — не менее трех лет", — подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230424/oruzhie-1867352239.html

https://ria.ru/20230424/polsha-1867268789.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша