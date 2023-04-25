https://ria.ru/20230425/razliv-1867637794.html
В Татарстане разлив нефти загрязнил тысячи квадратных метров сельхозземель
В Татарстане разлив нефти загрязнил тысячи квадратных метров сельхозземель - РИА Новости, 25.04.2023
В Татарстане разлив нефти загрязнил тысячи квадратных метров сельхозземель
Разлив нефтепродуктов на сельскохозяйственных землях на площади более трех тысяч квадратных метров произошел в Альметьевском районе из-за повреждения... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:23
2023-04-25T16:23
2023-04-25T16:23
экология
происшествия
альметьевский район
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
нефть
республика татарстан (татарстан)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов на сельскохозяйственных землях на площади более трех тысяч квадратных метров произошел в Альметьевском районе из-за повреждения нефтепровода, сообщает управление Россельхознадзора по Татарстану. "На земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в границах Кульшариповского сельского поселения Альметьевского муниципального района, произошел порыв нефтепровода НГДУ "Альметьевнефть". В ходе обследования установлено, что разлив нефтепродуктов охватил участок на площади 3105 квадратных метров", - говорится в сообщении. На место происшествия выехали специалисты управления Россельхознадзора по республике и Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры. Специалистами отобраны почвенные пробы на химико-токсикологические показатели.
https://ria.ru/20230424/neft-1867396276.html
альметьевский район
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, происшествия, альметьевский район, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, нефть, республика татарстан (татарстан)
Экология, Происшествия, Альметьевский район, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия, Нефть, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане разлив нефти загрязнил тысячи квадратных метров сельхозземель
В Татарстане разлив нефти загрязнил более трех тысяч квадратных метров сельхозземель