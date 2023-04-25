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Медведев назвал тихую альтернативу вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 25.04.2023
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12:35 25.04.2023 (обновлено: 16:03 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/razdel-1867553322.html
Медведев назвал тихую альтернативу вступлению Украины в НАТО
Медведев назвал тихую альтернативу вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев назвал тихую альтернативу вступлению Украины в НАТО
Раздел Украины Польшей и другими государствами лучше, чем присоединение киевского режима к НАТО и развязывание третьей мировой войны, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:35
2023-04-25T16:03
россия
украина
польша
дмитрий медведев
нато
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Раздел Украины Польшей и другими государствами лучше, чем присоединение киевского режима к НАТО и развязывание третьей мировой войны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание".По словам Медведева, польские власти уже обсуждают с Украиной возможность конфедерации, а впоследствии и унии, причем Варшава торопится с подобным решением, пока для него есть возможность в виде украинского кризиса.В понедельник Дмитрий Медведев назвал Польшу враждебным для России образованием вне зависимости от возможного вхождения в состав страны западных территорий Украины.
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россия, украина, польша, дмитрий медведев, нато
Россия, Украина, Польша, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев назвал тихую альтернативу вступлению Украины в НАТО

Зампред Совбеза Медведев заявил, что тихий раздел Украины лучше ее вступления в НАТО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Раздел Украины Польшей и другими государствами лучше, чем присоединение киевского режима к НАТО и развязывание третьей мировой войны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание".
По словам Медведева, польские власти уже обсуждают с Украиной возможность конфедерации, а впоследствии и унии, причем Варшава торопится с подобным решением, пока для него есть возможность в виде украинского кризиса.
«

"Выскажу крамольную мысль. Уж лучше тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война. Жадность и злоба, ненависть, амбиции часто сильнее рассудка и здравого смысла. Забрать себе западные регионы Украины Польша да, скажем прямо, и Венгрия с Румынией мечтают уже не первый десяток лет", — заметил зампред Совбеза.

В понедельник Дмитрий Медведев назвал Польшу враждебным для России образованием вне зависимости от возможного вхождения в состав страны западных территорий Украины.
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РоссияУкраинаПольшаДмитрий МедведевНАТО
 
 
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