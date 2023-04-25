https://ria.ru/20230425/razdel-1867553322.html

Медведев назвал тихую альтернативу вступлению Украины в НАТО

Медведев назвал тихую альтернативу вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев назвал тихую альтернативу вступлению Украины в НАТО

Раздел Украины Польшей и другими государствами лучше, чем присоединение киевского режима к НАТО и развязывание третьей мировой войны, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:35

2023-04-25T12:35

2023-04-25T16:03

россия

украина

польша

дмитрий медведев

нато

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Раздел Украины Польшей и другими государствами лучше, чем присоединение киевского режима к НАТО и развязывание третьей мировой войны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание".По словам Медведева, польские власти уже обсуждают с Украиной возможность конфедерации, а впоследствии и унии, причем Варшава торопится с подобным решением, пока для него есть возможность в виде украинского кризиса.В понедельник Дмитрий Медведев назвал Польшу враждебным для России образованием вне зависимости от возможного вхождения в состав страны западных территорий Украины.

https://ria.ru/20230421/polsha-1866981207.html

россия

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

россия, украина, польша, дмитрий медведев, нато