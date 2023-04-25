Медведев назвал тихую альтернативу вступлению Украины в НАТО
Зампред Совбеза Медведев заявил, что тихий раздел Украины лучше ее вступления в НАТО
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Раздел Украины Польшей и другими государствами лучше, чем присоединение киевского режима к НАТО и развязывание третьей мировой войны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание".
По словам Медведева, польские власти уже обсуждают с Украиной возможность конфедерации, а впоследствии и унии, причем Варшава торопится с подобным решением, пока для него есть возможность в виде украинского кризиса.
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"Выскажу крамольную мысль. Уж лучше тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война. Жадность и злоба, ненависть, амбиции часто сильнее рассудка и здравого смысла. Забрать себе западные регионы Украины Польша да, скажем прямо, и Венгрия с Румынией мечтают уже не первый десяток лет", — заметил зампред Совбеза.
В понедельник Дмитрий Медведев назвал Польшу враждебным для России образованием вне зависимости от возможного вхождения в состав страны западных территорий Украины.