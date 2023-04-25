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Шведская исследовательская ракета нештатно приземлилась в Норвегии - РИА Новости, 25.04.2023
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20:05 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/raketa-1867726693.html
Шведская исследовательская ракета нештатно приземлилась в Норвегии
Шведская исследовательская ракета нештатно приземлилась в Норвегии - РИА Новости, 25.04.2023
Шведская исследовательская ракета нештатно приземлилась в Норвегии
Исследовательская ракета, запущенная в понедельник с космодрома Эсрейндж в Швеции, незапланированно приземлилась в Норвегии, сообщила Шведская космическая... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:05
2023-04-25T20:05
норвегия
швеция
в мире
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ЦЮРИХ, 25 апр – РИА Новости. Исследовательская ракета, запущенная в понедельник с космодрома Эсрейндж в Швеции, незапланированно приземлилась в Норвегии, сообщила Шведская космическая корпорация (SSC). По данным ведомства, ракета для проведения научных исследований в условиях микрогравитации была запущена в понедельник в 07.20 (08.20 мск). "Ракета прошла по траектории несколько длиннее и западнее, чем было рассчитано, и после завершения полета приземлилась в 15 километрах вглубь Норвегии", - говорится в заявлении SSC. Уточняется, что ракета достигла высоты в 250 километров, где проводились эксперименты в условиях невесомости. Ракета и ее полезная нагрузка приземлились в горном массиве примерно в 40 километрах к северо-западу от запланированного места посадки. "В настоящее время ведутся работы по извлечению полезной нагрузки, а также начато расследование для выяснения технических деталей, обусловивших нештатную траекторию полета", - добавили в шведской корпорации.
https://ria.ru/20230414/raketa-1865372741.html
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норвегия, швеция, в мире
Норвегия, Швеция, В мире
Шведская исследовательская ракета нештатно приземлилась в Норвегии

Исследовательская ракета, запущенная в Швеции, незапланированно приземлилась в Норвегии

© iStock.com / Leonardo PatriziПанорама Старого города в Стокгольме
Панорама Старого города в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© iStock.com / Leonardo Patrizi
Панорама Старого города в Стокгольме . Архивное фото
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ЦЮРИХ, 25 апр – РИА Новости. Исследовательская ракета, запущенная в понедельник с космодрома Эсрейндж в Швеции, незапланированно приземлилась в Норвегии, сообщила Шведская космическая корпорация (SSC).
По данным ведомства, ракета для проведения научных исследований в условиях микрогравитации была запущена в понедельник в 07.20 (08.20 мск).
"Ракета прошла по траектории несколько длиннее и западнее, чем было рассчитано, и после завершения полета приземлилась в 15 километрах вглубь Норвегии", - говорится в заявлении SSC.
Уточняется, что ракета достигла высоты в 250 километров, где проводились эксперименты в условиях невесомости. Ракета и ее полезная нагрузка приземлились в горном массиве примерно в 40 километрах к северо-западу от запланированного места посадки.
"В настоящее время ведутся работы по извлечению полезной нагрузки, а также начато расследование для выяснения технических деталей, обусловивших нештатную траекторию полета", - добавили в шведской корпорации.
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