https://ria.ru/20230425/raketa-1867726693.html
Шведская исследовательская ракета нештатно приземлилась в Норвегии
Шведская исследовательская ракета нештатно приземлилась в Норвегии - РИА Новости, 25.04.2023
Шведская исследовательская ракета нештатно приземлилась в Норвегии
Исследовательская ракета, запущенная в понедельник с космодрома Эсрейндж в Швеции, незапланированно приземлилась в Норвегии, сообщила Шведская космическая... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:05
2023-04-25T20:05
2023-04-25T20:05
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ЦЮРИХ, 25 апр – РИА Новости. Исследовательская ракета, запущенная в понедельник с космодрома Эсрейндж в Швеции, незапланированно приземлилась в Норвегии, сообщила Шведская космическая корпорация (SSC). По данным ведомства, ракета для проведения научных исследований в условиях микрогравитации была запущена в понедельник в 07.20 (08.20 мск). "Ракета прошла по траектории несколько длиннее и западнее, чем было рассчитано, и после завершения полета приземлилась в 15 километрах вглубь Норвегии", - говорится в заявлении SSC. Уточняется, что ракета достигла высоты в 250 километров, где проводились эксперименты в условиях невесомости. Ракета и ее полезная нагрузка приземлились в горном массиве примерно в 40 километрах к северо-западу от запланированного места посадки. "В настоящее время ведутся работы по извлечению полезной нагрузки, а также начато расследование для выяснения технических деталей, обусловивших нештатную траекторию полета", - добавили в шведской корпорации.
https://ria.ru/20230414/raketa-1865372741.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, швеция, в мире
Шведская исследовательская ракета нештатно приземлилась в Норвегии
Исследовательская ракета, запущенная в Швеции, незапланированно приземлилась в Норвегии
ЦЮРИХ, 25 апр – РИА Новости.
Исследовательская ракета, запущенная в понедельник с космодрома Эсрейндж в Швеции, незапланированно приземлилась в Норвегии, сообщила Шведская космическая корпорация (SSC
).
По данным ведомства, ракета для проведения научных исследований в условиях микрогравитации была запущена в понедельник в 07.20 (08.20 мск).
"Ракета прошла по траектории несколько длиннее и западнее, чем было рассчитано, и после завершения полета приземлилась в 15 километрах вглубь Норвегии
", - говорится в заявлении SSC.
Уточняется, что ракета достигла высоты в 250 километров, где проводились эксперименты в условиях невесомости. Ракета и ее полезная нагрузка приземлились в горном массиве примерно в 40 километрах к северо-западу от запланированного места посадки.
"В настоящее время ведутся работы по извлечению полезной нагрузки, а также начато расследование для выяснения технических деталей, обусловивших нештатную траекторию полета", - добавили в шведской корпорации.
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